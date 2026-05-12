吉谷彩子、タルタルソースかかった手作りエビフライ弁当披露「2尾乗ってて豪華」「キツネ色で美味しそう」と絶賛の声

吉谷彩子、タルタルソースかかった手作りエビフライ弁当披露「2尾乗ってて豪華」「キツネ色で美味しそう」と絶賛の声