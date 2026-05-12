吉谷彩子、タルタルソースかかった手作りエビフライ弁当披露「2尾乗ってて豪華」「キツネ色で美味しそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の吉谷彩子が5月11日、自身のInstagramを更新。手作りのエビフライ弁当を披露した。
【写真】34歳ビズリーチ美女「野菜もたっぷりで完璧」“好物”エビフライ2尾乗った豪華手作り弁当
吉谷は「今回はエビフライ弁当」とつづり、写真を投稿。ひじきと梅と胡麻の混ぜご飯、ほうれん草と梅と海苔の和え物、卵焼き、サラダが美しく詰められ、その上にタルタルソースのかかったエビフライが2尾乗っている手作り弁当を披露した。また「実はラーメンが一番大好物な私ですが、海老も大好き」と、好物がメインの弁当であると明かしている。
この投稿は「エビフライがキツネ色で美味しそう」「2尾乗ってて豪華」「野菜もたっぷりで完璧」「朝から揚げ物は尊敬する」「詰め方が素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】34歳ビズリーチ美女「野菜もたっぷりで完璧」“好物”エビフライ2尾乗った豪華手作り弁当
◆吉谷彩子、エビフライ弁当披露
吉谷は「今回はエビフライ弁当」とつづり、写真を投稿。ひじきと梅と胡麻の混ぜご飯、ほうれん草と梅と海苔の和え物、卵焼き、サラダが美しく詰められ、その上にタルタルソースのかかったエビフライが2尾乗っている手作り弁当を披露した。また「実はラーメンが一番大好物な私ですが、海老も大好き」と、好物がメインの弁当であると明かしている。
◆吉谷彩子の投稿に反響
この投稿は「エビフライがキツネ色で美味しそう」「2尾乗ってて豪華」「野菜もたっぷりで完璧」「朝から揚げ物は尊敬する」「詰め方が素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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