首の脊髄圧迫で緊急手術を受けていたタレントのマツコ・デラックスさん（53）が、2026年5月8日放送の「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（テレビ朝日系）に出演。約2か月ぶりの登場となった回で、入院生活や食生活などについて明かした。

久々のからあげは「半分しか食べれなかった」

マツコさんは2月、レギュラー出演している「5時に夢中！」（TOKYO MX）で、首の脊髄圧迫による手足のしびれを告白し、手術を受け入院していることを電話で報告。4月13日放送の同番組で復帰した。

5月8日放送の「かりそめ天国」では、2か月ぶりの収録だというマツコさんが、スタジオの照明に「こんなまぶしかったっけ...」とつぶやいた。

入院中は「1か月お酒飲んでなかった」といい、退院後に「3リットルぐらい飲みました」と明かした。

「5時に夢中！」のマツコさん復帰回を見たという有吉弘行さん（51）は、「あれ、ちょっと痩せたかな？」と感じたそうだが、「今日実際お会いしたら、全然痩せてねぇな」と言い放ち、笑いを誘っていた。

マツコさんは「（入院中の）ごはんもおいしかった」「ちゃんと栄養管理された魚とか出るから、全然苦痛じゃなかった」と語った。

この収録の弁当で「何か月かぶりにからあげ食べた」といい、「半分しか食べれなかった」と打ち明けていた。

「2か月化粧してなかったら...」

進行の久保田直子アナウンサー（44）が「マツコさん、食べるもの変わったのか、お肌のキメが...」と言いかけると、「そんなことない！ お前ふざけんなよ！ イジってんぞ」と、マツコ節が炸裂。一方で「2か月化粧してなかったら、ちょっとは肌きれいになるよね。ドーラン2か月塗ってなかったんだもん」とも語っていた。

SNSでは、視聴者から「かりそめ天国に退院して復帰したマツコ出てるけどめっさ痩せとる...まだ太ってる方やけども痩せてる」「マツコさん痩せたね 顎が。。。」「マツコさんあきらかにお顔小さくなってますよ 痩せてないって...言ってるだけでしょ」「有吉は変わらないって言ってたけど、マツコさん痩せたよね？」などの声が上がっていた。