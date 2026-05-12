ひらめきを生み出す為にあなたが知っておくべきこととは？【脳の話】

ひらめきを生む原動力は、一体なに？

記憶の編集力こそがひらめきの原動力

創造性とは「無から有を生み出すこと」ではありません。これと同様に、ひらめきを生むためには記憶を司る側頭葉に、ある程度の準備ができていないといけません。

その準備というのは、「学習する」ということです。ひらめくためには、そのベースとなる材料を側頭葉にストックしておかなければなりません。

暗記する、記憶するということと、ひらめきや創造性はまったく正反対であると思う人も多いかもしれません。しかし、学習によって記憶のアーカイブがある程度蓄えられていないと、ひらめきも生まれないのです。

たとえば、神童と呼ばれたモーツァルト。幼いころから音楽の英才教育を受けて、いろいろな音楽をたくさん聞いていました。

彼の側頭葉には、音楽に関する記憶のアーカイブが豊富だったからこそ、後世に残るような独創的な曲をつくり出すことができたわけです。

ひらめきや創造性のメカニズムというものは、人間の記憶のシステムがもつ不思議さと密接にリンクしていて、ひらめきや創造性は、記憶の働きから生まれる可能性が高いといえます。

人間の記憶というのは、覚えたことをただ再現するのではなく、脳のなかで再編集されてアウトプットされています。この編集する力こそ、ひらめきを生む原動力といえるのです。

ひらめきは人生を豊かにしてくれます。そのためにも、学習によってしっかりとしたベースをつくることも大事になってくるというわけです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎