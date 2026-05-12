【涙腺崩壊】「外人女にかぶれたか」厳格な父が絶句。不器用な息子が“300万円”で作った「16年前の味」の奇跡

跡取り息子が実家に連れてきたのは、外国人の妻。激怒する父親の心を溶かしたのは、食卓に並んだ「ある料理」でした。

名作マンガ『ザ・シェフ』第4話から、不器用な親子の感動エピソードをご紹介します。

跡取り息子の帰郷と、外国人の妻に激怒する厳格な父

一代で会社を築き上げた田代グループの会長である厳格な父。

長男の誠一がフランス人の妻・ミレーユを連れて2年ぶりに実家に帰省しますが、父は「外人女にかぶれたか」と冷酷な態度をとります。

父と息子の間には、深い溝がありました。

報酬300万円。幻の料理人に託した「16年前の味」の完全再現

実は誠一は、父との関係を修復するために、フリーランスの天才シェフ・味沢匠に協力を依頼していました。

誠一は味沢に300万円という大金を支払い、自らが最高の料理を作れるように「調理指導」を依頼していたのです。

誠一自らが厨房に立ち、父に振る舞ったのは「サーモンのマリネ」や「帆立貝にキャビアのサラダ」といった本格フレンチ。

黙ってコース料理を食べ進めた父ですが、一口食べて驚愕します。

それはなんと、16年前にパリの「ホテル・リッツ」で食べた思い出の味と完全に一致していたのです。

「あの日の味」が溶かした親子の確執

「あの味は16年前……」と驚く父に、誠一が味沢の指導のもとで自ら腕を振るったことが明かされます。

幻の料理人のサポートを受け、不器用な息子が自分のために作り上げた「思い出の味」。

料理を通して伝わる親子の絆と、最後に父が見せた温かい対応に、思わず胸が熱くなる珠玉のエピソードです。