通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.51 5.31 6.66 6.51
1MO 7.18 5.42 6.19 6.37
3MO 7.57 5.61 6.58 6.63
6MO 7.97 5.93 7.02 7.03
9MO 8.11 6.09 7.31 7.24
1YR 8.24 6.38 7.60 7.41
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.12 8.31 6.04
1MO 6.78 8.31 6.35
3MO 7.32 8.65 6.61
6MO 7.89 9.08 6.92
9MO 8.18 9.26 7.10
1YR 8.39 9.44 7.30
東京時間10:15現在 参考値
ドル円短期保良は落ち着いた動きが継続。１週間物が７％台と低めの水準での推移。
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6MO 7.97 5.93 7.02 7.03
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.18 9.26 7.10
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東京時間10:15現在 参考値
ドル円短期保良は落ち着いた動きが継続。１週間物が７％台と低めの水準での推移。