　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.51　5.31　6.66　6.51
1MO　7.18　5.42　6.19　6.37
3MO　7.57　5.61　6.58　6.63
6MO　7.97　5.93　7.02　7.03
9MO　8.11　6.09　7.31　7.24
1YR　8.24　6.38　7.60　7.41

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.12　8.31　6.04
1MO　6.78　8.31　6.35
3MO　7.32　8.65　6.61
6MO　7.89　9.08　6.92
9MO　8.18　9.26　7.10
1YR　8.39　9.44　7.30
東京時間10:15現在　参考値

ドル円短期保良は落ち着いた動きが継続。１週間物が７％台と低めの水準での推移。