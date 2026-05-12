日常を描くドラマに回帰

永作博美（55）が主演するTBSの連続ドラマ「時すでにおスシ!?」（火曜午後10時）が評判高く、人気も得ている。テレビ界の指標である個人視聴率が全ドラマの中で3位。ドラマ制作者によると、40代以下のコア視聴率はトップだった。一見、オーソドックスな物語だが、脚本に隙がなく、考え抜かれており、同業者のドラマ制作者の評価も高い。

【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

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【写真】とても“50代”には見えない…美脚スラリ、奇跡の神スタイル、ミニスカ姿の永作博美

最近のドラマは非日常的な物語が大半だ。春ドラマも転生やタイムリープ、殺人事件の捜査、選挙の内幕などが描かれている。一方で「時すでにおスシ!?」はすぐ隣にありそうな物語。だが、高い人気と評価を得ている。

永作博美

4月28日放送の第4話の個人視聴率は3.2％。全ドラマの中で3位（4月第5週、同27〜5月3日）である。1位はテレビ朝日「未解決の女 警視庁文書捜査官3」の4.6％、2位はTBS「日曜劇場 GIFT」の4.1％だった。

着目すべきは40代以下のコア視聴率。この作品がトップなのだ。若い視聴者にもよく見られている表れである。視聴者ニーズが日常ドラマにも向き始めたのだろう。

日常を描くドラマの象徴だったTBS「渡る世間は鬼ばかり」の終了から15年が過ぎた。そのころから非日常的な物語が主流になった。非日常的な物語は刺激的だし、考察要素も入れやすい。

しかし、現代人の憂鬱や身の回りにある問題を投影しづらい。そんな非日常的物語のウィークポイントが、「時すでにおスシ!?」には全てある。

主な登場人物は「鮨アカデミー」の生徒5人と担任講師。5人は年齢も立場もバラバラだが、徐々に心を寄せ合う。講師は教えることに全力を傾けている。そこは学校もどきでなく、まさしく学校だ。

この作品の制作者は夜間中学のさまざまな生徒たちの友情や悩み、愛を描いた山田洋次監督の名作映画「学校」（1993年）を視野に入れていたのではないか。学校を舞台にしないと描けない物語がある。

「鮨アカデミー」の最年長生徒は元社長の立石船男（佐野史郎）。豊かな老後を送っており、習い事マニアだ。2番目の年長者が主人公でスーパー店員の待山みなと（永作博美）。50歳。夫の航（後藤淳平）を14年前に事故で亡くしている。

みなとは朗らかで笑顔を絶やさないが、喪失感はいまだ癒えていない。一番の話し相手は航の遺影だ。1人息子の渚（中沢元紀）は就職して家を出たから、淋しさが増している。もっとも、本人はそのことを自覚できていない。

みなとと航は事故の朝、ささいなことで衝突した。航はそのまま無言で家を出た。みなとも声を掛けそびれた。直後に航は事故死する。この朝のことをみなとは後悔し続けている。それが基で他人に心を開くことに臆病になった。

斬新なセリフ

みなとは誰にでも自分をさらけ出すフランス人生徒のセザール（Jua）に感心し、自分がそうなれない理由をこう漏らす。

「私の心には傷口みたいなところがあるから。（他人が）傷口を見たら、『おっ』と思うでしょう」（みなと、第4話）

傷口とは事故の朝の後悔。みなとにしては踏み込んだ言葉だった。学校のクラスメイトだから言えたのだろう。一定の距離を置かなくてはならない職場の同僚では難しいはずだ。みなとは傷口を話せない理由をこう語った。

「人に話すと、後悔が軽くなっちゃうから」（同）

みなとは航に対する罪悪感を抱いている。朝の見送り方が普段どおりだったら、事故はなかったかもしれないと思っている。それは無理でも衝突したまま逝かせたくなかった。

みなとの考えすぎとは言えない。誰でも親や配偶者など大切な存在を失うと、「もっと、やってやれることがあったはずだ」などと自分を責めてしまいがちだ。

「傷口」「人に話すと、後悔が軽くなる」といったセリフが斬新さを感じさせる。脚本を書いているのはテレビ朝日系「マイダイアリー」（2024年）で向田邦子賞を受賞した兵頭るり氏。今回でわずか8作目の新鋭だ。

脚本を学んだのは東京芸大大学院。日本を代表する脚本家で同大学院客員教授の坂元裕二氏に師事した。師匠との共通点は人間の心の奥底に隠れたものを引っ張り出し、言葉や映像にすること。また凡庸なセリフがないところも2人は同じだ。

「鮨アカデミー」にはまだ生徒がいる。柿木胡桃（ファーストサマーウイカ）は元大手コンサルタント企業社員。35歳。鮨のビジネスを始めようと考えている。AIを一番信頼し、ほかの生徒をどこか見下していたが、みなとの人生経験に裏打ちされた助言によって変わる。人当たりが優しくなった。みなととの出会いをもたらしてくれた学校の効用だ。

森蒼斗（山時聡真）は親に内緒で大学を中退し、学校に入った。それを知った大型トラック運転手の母親・温子（佐藤江梨子）は怒り狂う。自分と漁師の夫が中学卒業止まりなので、成績の良かった蒼斗には大学を出てほしかった。なにより、蒼斗が「大学には行っている」とウソを吐いたことが許せなかった。

みなとはここでも助言する。「子供のウソには2種類あると思うんです」（第5回）。誰かを欺くためのウソと、誰かを心配させないためのウソである。蒼斗のウソは後者である。

それでも温子は嘆き、蒼斗に期待していた自分を恥じる。だが、みなとは笑顔で言った。「いいじゃないですか。期待したって。親なんですから」（同）

蒼斗のほうは静岡県焼津市にある祖父・克己（でんでん）の鮨屋を継ぎ、立て直そうとしていた。温子はみなとの言葉によって考えをあらため、蒼斗を許す。みなとはクラスメイトの将来を動かし、その家族とも結び付いた。学校に通ったからこそである。

恋になるのか

みなとは周囲の人を変えていったが、最も変化したのは自分である。

「いろんな方と出会って、自分が豊かになったと思うんです」（同）

学校に入るまでは羅針盤を失っていた。「自分の人生、迷子になっていました」（第1話）。渚が独り立ちすると、生きがいが母親であることしかなかったことに気づき、愕然とする。クラスメイトとの出会いが自分を豊かにした。

しかし、クラスメイトより遥かに大きかったのが講師・大江戸海弥（松山ケンイチ）との出会い。古臭く、不器用だが、少年のように純粋な男だ。

大江戸には痛恨の過去がある。自分の店の若い板前たちを厳しく指導したところ、猛反発されてしまい、それが基で店は潰れた。家で荒れたのか、妻の澪（土居志央梨）とも離婚する。再出発を期して学校の講師になった。

当人たちは気づいていないようだが、みなとと大江戸は似た者同士だ。どちらも途方もなく大きなものを失い、その喪失感からの再生を目指している。

大江戸はみなとに甘え、みなとも大江戸に好意を抱いているが、お互いに同じ匂いを感じるのが惹かれ合う理由の1つだろう。単純な物語ではないから、恋に変わるかどうかは分からない。

第4話。みなとと大江戸は焼き肉を食べに行く。大江戸がスーパーの福引きで招待券を当てたからだ。この場でみなとは自分の傷口を大江戸に見せる。航への罪悪感の告白である。他人に明かすのは初めてだった。みなとの大江戸への信頼が表れていた。

みなとによると、航が自分のハンカチを干すとき、洗いざらしのまま干したことにムッとした。シワだらけになるからだ。みなとは普段の自分の苦労が分かっていないと思ったのだろう。

事故の日、みなとはシワだらけのハンカチを出勤時の航にわざと渡した。よくある夫婦間のちょっとした意地悪だ。それに航も苛立ったらしく、黙って家を出た。だから、みなとは見送れなかった。

直後、航は事故に遭う。病院に駆け付けたみなとは動転し、航の持っていたハンカチのシワを懸命に伸ばす。シワが消えたら、事故が全てウソになってくれると考えた。

大切な人が生きるか死ぬかのとき、冷静でいられる人はいない。それを兵頭氏はシワ伸ばしで表した。しかも前の物語と矛盾なくつながっていた。この作品には無理に泣かせようとするシーンが一切ないが、みなとのシワ伸ばしに涙した人はいるのではないか。この作品が高い支持を得て、ドラマ制作者すら唸らせている理由がここにある。

航が危篤のとき、みなとは混乱する自分の気持ちを抑えようと、病院の庭を闇雲に走った。人がおかしなことをしても不思議ではない局面だから現実味があった。みなとが走る姿をたまたま大江戸が見ていた。

2人はお互いに運命の人なのか。それともタイトルの通り、2人の出会いは遅かったのか。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部