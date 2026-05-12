【前後編の後編／前編を読む】友人宅で「母親って料理を作るんだ」と驚いた…異質な家庭に育った“お坊ちゃん” 地獄に沈んで出会った“年上女性”に救われて

菊川功太さん（40歳・仮名）は、母が家で料理をしない、両親が互いに深く干渉しない、「裕福だが普通ではない」環境に違和感を抱きながら育った。社会人になると会社に居場所を見いだせず、就職4年目で退職。その後、9歳年上の鍼灸師の朋美さんと出会ったことで再就職を決意し、妊娠を機に結婚した。親とは違う人生を歩き始めた功太さんだったが……。

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娘が生まれたとき、功太さんはなんとも言えない感情に揺さぶられた。自分の子どもが目の前にいることが信じられなかったと言いながら目を潤ませた。

再婚妻は、気分の上下が激しく、不機嫌になると手がつけられない…

「何もかもぶっ飛びました。それまでの価値観とか親との関係とか、そんなものどうでもいいというくらい感動した。自分の中から愛情とか慈悲の心とか、そういうものがわき起こってくる感じ。人生でいちばん幸せな瞬間だった」

妻をねぎらい、感謝した。こんなことがあるなら人生、どんなに苦労してもかまわないと思った。

それから3年間、彼は必死に働き、家では妻を労り、娘を愛した。妻の朋美さんも仕事に復帰し、家庭は順調そのものだった。給料だけで生活させてやれないことを彼は妻に詫びたが、彼女は「何言ってるの。ふたりで一緒に築くのが家庭でしょ」と笑顔を見せた。

「彼女はいつも正しい。そしていつも笑っている。ただね、これが僕のいけないところなんですが、その笑顔が以前よりきれいに見えなくなっていた。37歳で出産して、妻もいろいろ無理がたたったんでしょう。出産後も体重は落ちず、ドタドタした歩き方とか、たるんだ肌とかが急に目につくようになってきて……。いや、僕が悪いんですよ。わかっているんだけど9歳年上ということが重くのしかかってきた。どうしてこんなに服のセンスが悪いんだろうとか、化粧くらいすればいいのにとか、妻に“女”を求めてしまった。さりげなく口紅とかきれいなスカーフとかを買って帰ったりしたこともあるんです。きっと似合うと思うと言って。妻は喜ぶんだけど身につけてはくれなかった。子どもがいると口紅なんてつけていられないのよとつぶやいたこともあります。出かけるときだけでいい、気分転換になるでしょと言ったけど、鍼灸師の仕事に口紅はいらないと」

「婚約破棄された」年下女性に惹かれて

娘が小学校に上がったころだった。功太さんは仕事で知り合った年下女性に心惹かれた。とはいえ自分から近づくことはできない。だが、ものごとはどう展開するかわからないものだ。その美千さんという女性のほうから食事に誘われた。

「その仕事はずっと続くわけではなくて、その1回だけ。しかも彼女はその仕事を最後に退職する予定でした。食事くらいいいかなと思って行ったんですが、彼女の雰囲気が暗くて……。明るくて生き生きしている人だったから、どうしたんですかと尋ねたら、『ついさっき、婚約者から婚約破棄されたんです』と。すごいタイミングで会ってしまった」

美千さんは愚痴をこぼし、婚約者を罵倒しながら飲んだ。その激しい口調やせつない表情から、功太さんは美千さんがどれだけ相手を好きだったかを察した。なぜか羨ましかった。本気で恋してその恋に破れた人を目の前にして、功太さんは惹かれてしまったのだ。

「帰り際、かなり酔った彼女を支えて歩きながら、そんなヤツ、忘れてしまえ、忘れさせてやると言ってしまいました。僕もつられて激していたのかもしれない」

そのままホテルに行った。相手の弱みにつけ込むような行動だったとあとから恥じたが、その夜の彼女を帰すわけにはいかないとも思っていたという。

「離婚してほしい」に、朋美さんは

ふたりはそれからときどき会うようになったが、美千さんは「不倫は嫌」と言い張った。わかった、離婚するからと勢いに任せて功太さんは胸を叩いた。帰宅が遅くなったり、急に不機嫌になったりする功太さんに何があったのか朋美さんは察していたのだろう。数ヶ月後に「離婚してほしい」と功太さんが言ったとき、朋美さんは何も言わずに自分から離婚届を差し出した。すでにサインがしてあった。

「こういうときにみっともなくすがりつくことだけはしたくないの。朋美はそう言って、娘を連れて出ていきました。すでにアパートも借りていたようです。自分から言い出したのに、僕は捨てられたような気分になりました」

何も話し合わなかった。だからこそ、彼は朋美さんに毎月、養育費を送ることを決意した。一方で美千さんとの結婚話は進んだ。

「美千は僕より9歳年下でした。年下だから好きになったわけじゃないけど、若いなあと思うことはよくありました。それが僕にはまぶしかったし、自分も生き生きと暮らしたいという活力にもなった。彼女に言われるがままに婚姻届を出しました」

養育費にケチをつけてくる

だが結婚してみると、彼が今まで見ていた彼女は何だったのだろうと思うくらい、美千さんは別の顔を見せた。実は別の顔ではなかったのかもしれない。彼女の激しさは婚約破棄されたときの夜、彼は目の当たりにしたはずだ。その激情の矛先は朋美さんに向いた。

「僕が養育費を払っていることに文句をつけてきて……。自分の子なんだから養育費は当たり前じゃないですか。それなのに美千は『あなたの元妻、欲深すぎるんじゃない？』って。朋美が要求してきたわけじゃないと言っても、美千は納得しなかった」

機嫌が悪いときは、「だいたい、あんな年上女のどこがよかったのよ、あなた騙されていただけじゃない」など言いたい放題だ。気分の上下が激しく、不機嫌になると手がつけられなかった。

「子どもがほしいと言われたけど、なかなかその気になれなくて。美千との間の子を育てていける自信がなかった。でも美千は『あの年上女に産ませて、どうして私には産ませないのよ』と怒鳴る。もちろん、機嫌がいいときは甘えてきてかわいいんですが、それもいつまで続くかわからない。毎日、薄氷を踏むような気持ちでしたよ」

そして事件が…

そうなると愛しさもだんだん消えていくのは当然のことだ。もう別れたいと思ったのは結婚して1年たったころだった。自分がどんどん疲弊していくのがわかり、限界に近づいていた。

「あるとき、朋美に相談したんですよ。今さら身勝手だとは思うけど、どうしたらうまくいくんだろうって。朋美は話を聞いてくれた。『彼女が愛してほしい方法で愛してあげていないんじゃない？』と言われました。もっとかまってほしいんだろう、彼女の望むやり方でって。でもそれがわからないし、美千こそ僕のことなど少しも気にかけていないんですから、こっちだって気持ちが入らない。もうだめなのかなあと言ったら、『あなたはあの子のために私たちを捨てたのよ。責任もって幸せになりなさいよ』と叱られました。朋美の器の大きさを感じましたね」

その後、美千さんは朋美さんに会いに行ったらしい。朋美さんがケガをしたと娘から連絡を受けて病院に駆けつけると、美千さんから暴力を受けたとわかった。額を数針縫っていた。被害届は出さないと朋美さんは言い、「早く帰ってあげて」と功太さんを諭した。

本音をすべてぶちまけた

「もう本当に限界だと思い、美千に『すべて聞いたよ。どうして前妻にそれほどこだわるんだ』と言うと、『あなたの中からあの人が消えてないからよ』って。確かにそうかもしれない、僕がきみを好きだったのは一時の気の迷いだったのかもしれないと言ったら、美千は号泣していました。泣く前に自分のしたことを考えろと思わず怒鳴りました。どれだけ朋美や僕を傷つければ気がすむんだと、それまで言えなかったことを思わずぶちまけたんです」

翌日から美千さんはあまり口をきかなくなった。顔を合わせると気まずい空気が流れる。謝ったほうがいいのだろうかと思いながら、功太さんも意地を張った。

「娘と朋美に会うと、つい愚痴ってしまう。朋美は『彼女が笑顔になるようなことをしてあげなさいよ。あなたにはもうちょっとかっこよく生きてほしいな』と。オレ、確かにかっこ悪いなと思いました。再婚した妻の愚痴を前妻に聞いてもらうことじたいがダサいですよね。でも朋美に会うと、やはり気持ちが落ち着いて心を吐露したくなるんですよ」

もう愛情はないが、放り出せない

それから2年。功太さんは数ヶ月に1度は、美千さんに離婚を切り出す。美千さんはほぼ反応しない。仲よくすることもないが、ケンカすることもない。それぞれが勝手に暮らし、家をシェアしているだけの関係になっている。お互いにもうダメだとわかっているのに、どちらも動こうとはしない。

「美千はまだ若いので、そのうち誰か好きな人でもできるのではないか、そうしたら離婚できると考えていたんですが、どうやら好きな人はできないみたい。彼女は契約社員として働いていますが、年収は決して高くはない。ひとりになったら今の生活は維持できない。だから別れようとしないのかなと思うこともあります」

女性としても妻としても、もう愛情はないのだが、放り出すこともできない。それが僕の本音だと功太さんは言った。

「人生間違えてしまっている」

「いちばん悪いのは僕です。それはわかっている。それでもね……最近、朋美が妙にきれいになっているんですよ。誰かいるんじゃないかと気になって。もちろん、離婚しているのだから僕がどうこうは言えないけど。娘に予定があるから会えないと言われることも何度か続いてる。僕は朋美と娘に会えなくなったら、生きている意味がない」

突然放り出した朋美さんに対する謝罪の気持ちは、もちろん今ももっている。だが、あのとき捨てられたのは実は自分のほうだとも功太さんは思っているようだ。

「なんだか人生、間違えてしまっている。そうは思うんですが、どうやって修正していけばいいのかわからない。進むも退くもできない。そんな状況です」

解決を先送りしても意味がないとわかっていながら、白黒つけることができずにいる。そんな状況は苦しいはずなのだが、功太さんはこの状況に慣れようとしているように見えた。ことを起こすよりその苦しさに慣れてしまったほうが楽だということもあるのだろうか。

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前妻への未練と再婚生活への居づらさの間で、功太さんは身動きが取れずにいる。記事前編では、そんな彼が朋美さんと出会い、結婚を決めるまでを紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部