【前後編の前編／後編を読む】元妻への養育費を「欲深すぎる」と年下の再婚妻はガチギレ… 「毎日、薄氷を踏むよう」40歳夫が送る大後悔の日々

不倫の取材を続けていてときどき感じるのは、「どうして男性は女性の本心を見抜けないのだろう」ということだ。もちろん、結婚前に相手の本性を見抜くのがむずかしいのは男女問わずだし、他人の心の奥底などわからなくて当然ではある。ただ、「わかりやすく表現されて」いるとしても、男性は見抜けない。いや、見抜きたくないのかもしれないとさえ思う。そんな話をすると、「耳が痛いっす」と目の前の男性は目を伏せた。

菊川功太さん（40歳・仮名＝以下同）である。20代から今まで「波瀾に満ちた女性関係」を経て、今は後悔の日々を送っているとつぶやいた。

挫折を経て、子どもの頃に通った教会に足を運んだら…

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「普通じゃない」家に育って

功太さんは東京の真ん中で生を受けた。3歳違いの姉がいる。父親は有名企業勤務、母は料理教室の講師を務めていた。しかし彼が高校に入るまで通いのお手伝いさんがいて、母が料理をするところは見たことがなかった。父も母もともに実家が名家でもあった。

「すごくいやらしい言い方をしますけど、子どものころ、家にはみんなお手伝いさんがいるものだと思っていました。母親が家事をすると知ったのは小学校高学年になってから。友だちの家で夕飯をごちそうになったとき、『おいしい。誰が作ったの？』と友人に聞いたら、母親だよって。母親って料理を作るんだとびっくりして。家に帰って母に言ったら、『普通はそうなのよ』と。だっておじいちゃんの家にもお手伝いさんがいるし……とさらに聞いてみたら、『うちが普通じゃないの』と言われました。普通じゃないという言い方に、なんだかコンプレックスみたいなものを感じたのを覚えています。僕が高校に入るころ、長くいてくれたお手伝いさんが病気で亡くなったんです。母にとって料理は仕事。家で料理する気はなかったんでしょう。本当は料理そのものも嫌いだったのかもしれません」

人生を教えてくれたのは…

彼が高校に入ると、母は料理教室の講師をやめた。そしてなぜかダンス教室に入り、社交ダンスの講師になる。中学生のころからダンスはやっていたらしいから、好きなものへとシフトしていったのかもしれない。

「父も仕事人間でしたから、仕事が好きなわけではなかったと思う。会社を守るために、会社や上司に命を捧げるような人生だったんじゃないかなと推測しているんです。結局、人として大事なことは親には教わりませんでした」

彼に“人生”を教えてくれたのは、意外にも近所のお寺の住職だった。両親はクリスチャンだったので、子どものころは教会に通わせられたが、彼はどうしても教会の雰囲気が好きになれなかった。友だちも決して多いほうではなかったし、運動が苦手だったので、よく近所のお寺の境内でひとりで遊んでいた。あるとき住職が話しかけてくれ、そこからときどき寺に遊びに行くようになった。

「住職はうるさいことは言わない。でも僕が何か話すと、深い答えを返してくれるんですよ。友だちのお母さんが家で料理をすることにびっくりしたときも、そこから料理を仕事にしている母が家ではしないのはなぜか疑問に感じたときも、住職は黙って聞いてくれました。『人にはいろんな事情や思いがある。みんながしていることをしなくてはいけないというわけではない』という内容のことを言っていました。当時はよくわからなかったけど、大人になるにつれて心情的に理解できるようになった。父は僕の成績が下がると、口もきいてくれなくなったから、僕としてはとても父を恐れていたんです。でも住職の話を聞くようになって気持ちが変わりました。変な家庭だったとは思うけど、親を恨んだところで意味はないんだとわりと早くから思っていました」

世間一般が「普通」と思い込んでいることが自分の家では成立していなかったとしても、それで自分がひねくれたりいじけたりする必要はないと子どもながらに悟っていたらしい。

「お坊ちゃん」としてモテた

有名私大に受かったときも、父も母も喜んではくれなかった。「あんなところくらい受からないでどうする」という雰囲気だったという。それも彼は右から左へと聞き流した。入学費用だけ出してくれれば文句は言うつもりはなかった。

「学生時代は遊びほうけていました。幸いというかなんというか、なんだかモテたんですよ。誰が言ったか知らないけど、僕がお坊ちゃんだという噂が流れて。おっとりしていて女の子の味方だと思われていた。でも実際には女性の気持ちなんて考えたことがなかったですね。誘惑して焦らして、相手をその気にさせて関係をもって、きちんとつきあわずに逃げる。その繰り返しでした」

相手を傷つけたかったわけではない。自分など、その子とつきあえるような器ではないというコンプレックスがそうさせたのだと功太さんは言う。

有名企業に就職したが

就職と同時に家を出てひとり暮らしを始めた。これで親の庇護から抜け出せたと思えた。気にしないようにしていても、育った家庭の特殊さを彼はひしひしと感じていたらしい。

「自分は自分らしく生きていこうと思っていたけど、社会人になったら急に怖くなりました。社会人なのに社会の常識を知らないし、僕は父のように“会社のために”生きていけるタイプではない。一応、それなりに名の通った企業に就職できたんですが、最初に『ここは自分がいるところではないかもしれない』と思った通りで、その違和感は日を追うごとに強くなりました」

3年間はがんばったが、4年目で力尽きた。半年の休職を経て退職した。すべてを失ったと感じ、久しぶりに実家近くの例のお寺に行ってみたが、住職はすでに亡き人になっていた。

「そのお寺から少し離れたところに教会があるんです。子どもの頃通わせられたところ。懐かしくなって寄ってみたんです。ぼんやり座っていたら、神父さんに『功太くん？』と声をかけられました。神父さんは僕のことを覚えていてくれたんです。両親はそのころも、ときどき教会には行っていたようです。ふたり一緒にではなく、バラバラにですが」

功太さんは、そういえば両親が一緒に出かけるところを見たことがないと言った。だからといってケンカしているのも見たことがない。お互いに相手にあまり興味がないのかもしれないが、離婚するほどのエネルギーもないのだろう。生活を維持できればいいという意味では意見が一致していたのではないか。良くも悪くも稀有な夫婦だと思うと淡々と語った。

「それからときどき教会へ行きました。神様云々というより神父さんに会って話すのが楽しみだった。その教会で知り合ったのが朋美です」

年上女性への恋

おっとりと穏やかで笑顔の素敵な女性だった。いくつか年上だろうとは思っていたが、気にはならなかった。こんな笑顔を毎日見たい。その思いから一歩踏みこんだが、彼女は「私はあなたよりずっと年上だから」とやんわり拒絶された。そうなると燃えるのが恋心だ。年齢なんか関係ない、一緒になろうと囁き続けた。

「彼女に信頼してもらうために就職活動を始めました。数ヶ月後、無事に就職が決まると彼女は心から喜んでくれた。あなたのおかげで社会復帰ができた、あなたがいなければ僕はまた地獄に沈んでしまうと伝えました」

交際をはじめたとき、彼が27歳、朋美さんは9歳年上の36歳だった。つきあうことにためらう彼女を、誠心誠意、説得するのに2年近くかかった。ようやく「わかった、つきあう」と彼女が言ってくれてから数ヶ月後、妊娠が発覚した。功太さんは体中の細胞が目覚めたような気がしたそうだ。ひたすらうれしかったという。

「会社を辞めた時点で、僕の人生は親とは違うことが証明されたような気がしていたので、僕自身の家庭を作ることに躊躇はありませんでした。成功者にはなれない、経済的に裕福にもなれない、それでも結婚してほしい、3人で楽しく暮らそうとプロポーズしました。そのとき初めて彼女の人生を詳しく聞いたんですが、苦労人でした。母子家庭で育ち、その母親に中学生のときに死なれて、高校進学をあきらめて就職。その後、定時制高校に通ったそうです。専門学校にも行って、鍼灸師の資格をとって、僕と出会ったころは資格を活かして仕事をしていました。実は1度結婚したことがあるという話も聞きました。でも僕の気持ちは揺らがなかった」

自分の行く道を照らしてくれるような女性だと思ったからこそ結婚を決めたのだと彼は言った。だが、そんな固い決意が、いつしか崩れていってしまう。

＊＊＊

朋美さんとの出会いによって、功太さんの人生は好転したように見える。だが……。記事後編では、彼の心に生じた変化と、それによって生まれた“後悔”を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部