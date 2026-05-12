西永彩奈インタビュー後編

今年5月をもって18年間のグラビアアイドルの活動から卒業すると発表した西永彩奈(30)。インタビュー後編では卒業の理由から、今後やりたいこと、さらに結婚の可能性についても聞いた。

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――西永さんは5月末でのグラビア卒業を発表しています。ここ最近ではDVDを卒業するも、雑誌は続けるというグラドルが多いのですが、なぜグラビアから完全に離れることを決めたんですか。

西永：DVDのみ卒業というのは、ちょっと中途半端かなと思ったんです。それにDVDだけを辞めると「DVDが嫌だったんだろうな」と思われるじゃないですか。私は別にDVDは嫌じゃなかったので。三十歳という節目もあって、出る側としても卒業することにしました。

18年続けたグラビアを卒業。「天職でした」と振り返る（撮影・徳重龍徳）

――年齢の節目は大きかったですか。

西永：そうですね。グラビアアイドルとしてずっとゴールがなく走ってきたので、何かしらのゴールが欲しかったかもしれないです。

――引退についてはいつ頃から考えていたんですか。

西永：28歳ぐらいから考えていました。ファンクラブがあるんですが、撮影会も基本ファンクラブのメンバーで予約が全部埋まっちゃうんです。それに気付いたら私、撮影会で水着をやっていないんですよ。

一応水着も用意はするんですけど、ファンの方が「大変だろうし、着替えなくていいよ」と言ってくれて。だから、グラビアアイドルといいながら、この1年は秋葉原のイベントかプール撮影会のとき以外で水着になることがなかったんです。

ファンの人も、水着が撮りたいとかじゃなくて私と話したいという感じだったんです。あとは外でいい写真を撮りたい人。グラビアを辞めますと公言してから、やっと水着を記念に撮ろうという人が出てきたくらいです（笑）。

――それだけ長いファンに支えられているんですね。

西永：みんな長いんですよ。同い年ぐらいの女の子で、高校生の時から10年ぐらい応援してくれている人もいます。ほかにも3人くらい長く応援してくれている女の子のファンがいますね。ほかのファンの方も大体10年超えている人が多くて。あとファンの人同士が仲良くて、この前も撮影会が終わった後に、ファン同士で集まってタコス屋さんでパーティーしていました。

私はファンのみんなが集まる理由になっているだけなんです。オフ会をやっても、昔は「誰々さんと喋ってたけど僕喋れなかった」と嫉妬してくれる人もいたんですけど、今は私がいても「こっちで盛り上がってるから。いいんだよ無理しなくて、疲れるでしょ」と言ってくれます。

――じゃあガチ恋勢とか全然いないんですね。

西永：いないです。本当にいない。SNSで病まれたことがないです。みんな平和なんですよ。

DVD50本の快挙

――DVD50本のリリースを達成したのはすごいですね。

西永：30歳までにDVD50本はやりとげたいなと思っていて。引退を考えた2年前当時45本まではきていたんですよ。ただ46本目からなかなか決まらなくて。このまま何もしなかったら終わってしまうと思ったので事務所の社長さんと久しぶりにDVDメーカーさんめぐりをして。50本まで決めました。だから1日で4本決まったんですよ。

――西永さんのそこまでの積み重ねですよ。

西永：本当に皆さんのご協力があって。1月26日に、「クリーム」の最後の表紙の撮影をしたんですが、その夜は全メーカーさん、今までお世話になった監督とかカメラマンさんとか皆、30人ぐらい集まってくれて卒業パーティーをしてくれました。

――グラビアから引退しますが、「クリーム」の副編集長はやめない？

西永：やめないです。

グラビア卒業、今後は「分かんない」

――グラビアをやめて今後はどうするんですか。

西永：そうですね。「グラビアアイドルを卒業した後はタレントや俳優を目指すんですか」と昔からすごく質問されるんですが、それってグラビアを踏み台にしてという感じがしていて、グラビアを下げている感じがしてずっと嫌だったんです。

――昔はグラビアといえばそこからステップアップするものでしたが、現在では30歳を超えてもグラビアを続けるのが普通になってますしね。

西永：私は「グラビアアイドル西永彩奈」として、舞台やドラマ、バラエティー番組に呼んでもらえていたと思っていて、肩書はグラビアアイドルが良かったんです。あくまでグラドルにこだわりがあったので、グラビアを辞めた後の芸能活動には今は興味はないんです。

――ではタレントとしては引退ですか？

西永：ファンの人には会いたいと言われるから、引退はしないよと言っているんですが、新たなことを自分がやるよりも、これまでやってきたグラビアアイドルの経験を活かした仕事ができる環境作りとか、今クリームでやってるような裏方さんとかに興味があります。

あとはグラビアを卒業したら一度SNSを1か月ぐらい休みたいんです。中学2年からブログなど毎日絶対に更新してきたので。だからそういうものから一旦離れて、無の状態に1回なりたいんです。

――まっさらな状態になるわけですね。

西永：グラビアアイドルをやめた後も何かを発信したくなるのかなとか、どういう人になっていきたいと思うかはやめてみないと分かんないと思っているんですよ。今までは西永彩奈という名前を使ってお金を稼いできたから、今度は西永彩奈という名前を使わなくても、お金を生み出せるようにはなりたいなとは思っています。

天職だった

――グラドルとして一つの区切りがついたという感じなんですね。

西永：自分の中ではいい感じの時に辞めたいというのはありました。人気が落ちて、撮影会も埋まりませんという状態でフェードアウトをしていくより、まだみんなが来てくれてるうちに辞めるのがいいのかなと。

――最後に西永さんにとってグラビアはどんなもんだったでしょうか。

西永：楽しかったです。グラビアを辞めた後にグラビア時代はつらかったとインタビューで話す人も少なくないと思うんですけど、私の場合はつらいことがなかったからずっと続けられたと思ってます。出会うスタッフさんに恵まれましたし、もちろん変な人もいましたけれど、それも笑い話になっています。

なので天職だったと思います。グラビアをやったことで自分の知らない一面も知れましたし。みんなにグラビアに対してマイナスなイメージを持ってほしくないというのはあります。

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【記事前編】では、13歳でジュニアアイドルとしてデビューした当時の思い出と、「胸がない」ことを武器に変えた“逆転の発想”について、【記事中編】では、“パンチラクイーン”と呼ばれるまでになったチラリズムのこだわりと、雑誌「クリーム」副編集長としての仕事ぶりについて語ってくれた。

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku

デイリー新潮編集部