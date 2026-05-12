お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。後輩夫妻のエピソードに動揺する場面があった。

この日は「ナニワ夫婦を大調査！聞いてたんとちゃうやん！ランキング」企画の後編。吉本新喜劇きってのおしどり夫婦として、ともに子育て真っ最中の吉田裕＆前田真希、千葉公平＆鮫島幸恵がゲスト出演したが、前回放送でお笑いタレント・なるみは「裕（吉田）のとこは、前からちょっとおかしいなと思ってた」とひと言。MCの岡村に「おかしいとは？」と促されると「おしどりを気取ってるだけで、多分別れると思うよ」とイジっていた。

今回は、サラリーマンの2人に1人が直帰していないとの調査結果を受け、千葉が吉田ととあるロケに行った時のエピソードを披露した。予定より数時間早くロケが終わったため、スケジュールを把握している妻にそれを伝えるか迷った千葉が吉田に相談すると、吉田は「大丈夫ですよ、兄さん！僕今日てっぺん（12時）までって言ってますから」と高らかに宣言したという。

暴露された吉田が“黙秘”を決め込むと、一同は爆笑。なるみが「確信犯やん。てっぺんまで、何をしようと思ってたんですか？」と問いただすと、吉田は「まあそうですよね。あの〜飲みに行きました。ふだん会えない人と会うっていうね、あの、その地元の友だちとね」としどろもどろに。

そして妻としての対処を聞かれた真希は「もちろん怒ります。で、それが積み重なってこういう感じです、ありません」と左手を見せると、なるみは「うわ、指輪ないやん！」とあ然。岡村は「ええ〜っ！？」と動揺し「おしどり夫婦ちゃうの？」とツッコんだ。

当の吉田も「えっ、外してるってこと？もう置いてきたん？」と知らなかった様子。真希は「何回もケンカして“腹立つ！”って（外して）。これやるのがもうめんどくさなって、それやったら外してたらええわ」とぶっちゃけ。思わぬ展開に、進行役の吉本新喜劇座長・すっちーは「だからそれぞれね、こうなった状態でね、なんか仲直りの（方法が）、あるでしょ？」と慌てていた。