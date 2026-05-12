【ライブレポート】GAN（岩田剛典）が約40人のバックダンサーを率いて『KCON JAPAN』に登場！新曲を世界初パフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーであり、ソロアーティスとしても活躍するGAN （岩田剛典）が、世界最大規模のKカルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』最終日（5月10日幕張メッセ）の「M COUNTDOWN STAGE」に出演。7月1日リリースの2026年第1弾シングル「Who’s Next / RISE NOW」から、「Who’s Next」を世界初披露した。

■7月1日リリースの2026年第1弾シングルより「Who’s Next」を世界初披露

2025年11月から2026年3月にかけて、自身初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』を開催していたGANにとって、韓国は初の海外公演を実現した台北、バンコク公演後にアジアツアーのファイナル公演を開催した地。日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』ではメインプロデューサーのひとりとして参加し、平均年齢17歳の参加者が切磋琢磨しながら成長する過程を見守った。さらなる挑戦の一歩を飾る『KCON JAPAN 2026』を、華やかに締めくくる「M COUNTDOWN STAGE」は、多くのアーティストが出演するスペシャルなステージで、幻想的なステージングがきらめくなか、GANは4月にデビューしたばかりの5人組バンドグループhrtz.wavのパフォーマンス後に登場。

本公演に先駆け、シングル「Who’s NEXT / RISE NOW」の最新アーティスト写真が公開されたが、今回のステージではピンクのニット帽とサングラス、テーラードジャケットを羽織ったスワッグなスタイルの衣装が目を引いた。客席から熱い視線が集まるステージ上で、ビートに合わせ照明が激しく明滅。約40人のバックダンサーを率いるGANが中央に躍り出るパフォーマンスがダイナミックにうねり、躍動する。圧巻のダンスナンバーである「Who’s NEXT」は、曲の聴きどころとなる印象的なフレーズが繰り返され、イントロから中毒性がある。そして歌とラップが混合する魅力は、ヒップホップカルチャーをリスペクトするGANにとって名刺的トラックになった「CROWN」からすでに垣間見えていた。

「Who’s NEXT」のコレオグラフと、『KCON』のオリジナルパフォーマンスのディレクションを手掛けているのは、「CROWN」のコレオグラフを担当したRIEHATA。まさに、「Who’s NEXT」の世界初パフォーマンスは、GANの“新章”が幕開けを感じるものとなった。

そして、世界発パフォーマンスした「Who‘s Next」は、5月12日より配信開始。7月1日リリースの2026年第1弾シングル「Who’s NEXT / RISE NOW」からの先行配信となる。さらに『KCON JAPAN 2026』バージョンの「Who’s NEXT」Dance Practice動画も公開中。

(C)CJ ENM

■【画像】GAN（岩田剛典）『KCON JAPAN 2026』ライブ写真

■【動画】「Who’s Next」Dance Practice動画（『KCON JAPAN 2026』バージョン）

■リリース情報

2026.05.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Who’s Next」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Who’s Next / RISE NOW」

■関連リンク

岩田剛典 OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/16

https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/

三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE

https://jsoulb.jp/

■【画像】GAN（岩田剛典）アーティスト写真