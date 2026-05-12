12日11時現在の日経平均株価は前日比5.35円（0.01％）高の6万2423.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は586、値下がりは924、変わらずは55と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を168.15円押し上げている。次いでイビデン <4062>が101.91円、フジクラ <5803>が73.41円、三菱商 <8058>が18.71円、住友電 <5802>が16.43円と続く。



マイナス寄与度は207.57円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が57.93円、東エレク <8035>が33.19円、ダイキン <6367>が18.44円、レーザーテク <6920>が17.3円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位はその他金融で、以下、石油・石炭、鉱業、卸売と続く。値下がり上位には水産・農林、空運、小売が並んでいる。



※11時0分11秒時点



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