俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月10日、第18話が放送され、新章・第5章「近江長浜編」の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第18話は「羽柴兄弟！」。秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。織田信長（小栗旬）に仕えて20年、領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る…という展開。

織田・徳川連合軍と武田軍が激突した「長篠の戦い」（1575年・天正3年）。豊臣秀吉も参戦しているが、今回はアバン（オープニングタイトルバックに入る前のプロローグ）で「3D地図」と語り（安藤サクラ）「足利義昭を追放し、朝倉・浅井との戦いにも勝利した信長は、長篠の戦いで宿敵武田を破り、その勢力を拡大していきました」のみ。5秒ほどで終わった。

有名な合戦とあり、SNS上には「まさか」などと驚きの一方、「あくまで秀長が主人公だから」「長篠スルーは英断」「長篠カットは仕方ない」「その代わり、豊臣家臣の登場にフィクションで尺を使うんだ。それはそれで潔い」「今作の信長と長政の関係でドクロ杯伝承を描かないのも、その残虐さゆえ秀長が参戦した（第3次）長島一向一揆（1574年・天正2年）をカットしたことも理解できます」などと納得の声も上がった。

次回は17日、第19話「過去からの刺客」が放送される。