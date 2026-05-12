廃棄寸前の「厄介者」が絶品に！”水産一家”の若き起業家が生んだ「海鮮レアカツ」大逆転劇

〈「魚離れ」が叫ばれて久しい昨今ですが、大阪・心斎橋に登場した“海鮮レアカツ”が話題を呼んでいます。外はサクサク、中は刺身のようなレア食感という新感覚グルメ。規格外の「ろうそくサバ」といった未利用魚も積極的に活用しています。“海の厄介者”を名物メニューに昇華させた、次世代の「サステナブル×グルメ」戦略とは！？ 大阪在住のグルメジャーナリスト、猫田しげる氏がレポートします〉

皆さん、「魚」食べていますか？ 私は北海道出身なので鮭やホッケやニシンが大好きですが、最近の若者の魚離れが著しいそうです。なんと農水省の統計によると、１人あたりの年間魚介消費量は’01年の約40kgから’22年の約23kgと20年間でほぼ半減。食べない＝獲らない＝漁師が減る＝ますます獲れないという悪循環が生まれ、魚という食文化の衰退、地方経済の活力低下にもつながるという図式になるのです。

そんな中、インバウンドの聖地である大阪心斎橋に、「海鮮レアカツ」メインの店がオープンしました。店のメニューに肉は一切なし。「マグロカツ」「サーモンカツ」「金目鯛カツ」など、オール魚介に振り切ったチャレンジャーな店です。しかもただの海鮮カツではなく、「レアカツ」。どういうことなんでしょう。

未利用魚が絶品カツに化ける

運営は、福岡に本社を構える水産スタートアップの『ベンナーズ』。単なる水産卸ではなく、水産加工の機能を自社内に持ち、仕入れから加工・販売まで一貫して行っている点に特徴があります。

代表の井口剛志さんは高校から大学時代までアメリカで過ごしましたが、父親と祖父母が水産業に就いており、流通の現場で「味はいいのに売れない魚」が数多く存在することに疑問を持っていたと語ります。

「サイズ不揃い、脂のりが良くないなど、そんな理由だけで値がつかず、廃棄されてしまう魚たち。いわば“市場の厄介者”に価値を付けられないかと考えていました」（井口さん）

井口さんは大学で企業学（そんなのあるんですね！）を専攻した経験を活かし、水産加工・卸『ベンナーズ』を’18年に立ち上げました。まずは調理済み魚料理の宅配サービス『フィシュル！』を’21年にスタートし、’24年には京都に海鮮丼専門店『玄海丼』をオープン。“食べる機会を増やす”というシンプルな試みから魚の消費拡大を目指しました。

生より旨い！？ 中トロレアカツ

海鮮丼はキラーコンテンツではありますが、海外客の中には生モノNGな方も。日本のトンカツがインバウンド客に人気急上昇中ということから、「肉ではなく魚を使ったカツを作ってみよう」と生み出したのが「海鮮レアカツ」。既存の『玄海丼』心斎橋店をレアカツ主軸に振り切り、’26年３月にリニューアルしました。

看板メニューの「マグロ中トロ」レアカツは刺身でもいける鮮度の中トロを揚げています。正直、「生で食べればいいじゃん！」と思ったのですが、味わってみると新境地の食感。完全に火が通らないように揚げるというテクニカルな調理、どうやっているのでしょう。

店長の近藤さんによると、「余熱で火が通ってしまうことを計算し、５秒単位で揚げ時間を調整しました」とのこと。「魚に触るのはオーダー後」というルールも徹底しており、注文が入ってから魚に卵液とパン粉をまぶし、鮮度の良いうちに揚げています。

驚いたのは油の美しさ。「毎朝、酸化チェッカーで油の酸化具合を測り、基準以下なら油を全替えします」。使う油も、白絞油とパーム油を１：１という割合でカラッと重くない後味に。

イクラ溢れる！ サーモンカツ

サーモンカツも中がきれいなオレンジ色になるよう、マグロとは揚げ時間を変えています。中がレアなので、刺身のようなフレッシュな香りとモチッとした歯応えも味わうことができます。

すごいのはタルタルソースの海にイクラがぎっしり敷き詰められていること！ このご時世にこれだけのイクラです。しかもサーモンカツの定食は1500円というから、イクラだけでもその値段を超えてしまうのではと心配になります。

厄介者のサバ×チーズの衝撃

そしてもう一皿、ぜひ触れておきたいのが「サバチーズフライ」です。こちらには、小さくて市場に出ないような“ろうそくサバ”と呼ばれる未利用魚が使われています。

身質にばらつきがあり扱いづらいサバでも、チーズと合わせてフライにすることでリッチな味わいに。「脂の少ない魚には違う油を加える」作戦ですね。揚げたチーズがカリカリとクリスピーで、レアカツの新たな側面も引き出す一品です。

レアカツというジャンルはまだ珍しいものですが、この新たな方向性の料理は、今後大阪のみならず日本の名物として広がりそうな気配があります。今後２〜３年かけて大阪に数店舗、全国に10店舗ほど出店する計画を進めており、海外進出も見込んでいるとのこと。ルーキーですね。株買っておこうかなと思いました！

取材・文・写真：猫田しげる

1979年生まれ。タウン誌、旅行本、レシピ本などの編集・ライター業に従事。現在はウェブライターとしてデカ盛りから伝統工芸まで幅広い分野で執筆。弱いのに酒好きで、「酒は歩きながら飲むのが一番旨い」が人生訓。■Instagram @nekota_sigeru