【岡山県高校総体】バスケットボール女子 地区予選会 9日・10日の結果
岡山県高校総体2026
【岡山県高校総体2026】9日と10日、バスケットボール女子の地区予選会が行われ、県総体出場校が決まった。
■備前地区予選会
＜aブロック＞
創志学園 56-21 岡山白陵
岡山東商 105-11 創志学園
＜bブロック＞
西大寺 56-53 邑久
山陽学園 101-51 西大寺
＜cブロック＞
岡山南 51-32 興陽
岡山城東 82-24 岡山南
＜dブロック＞
合同チーム 111-26 玉野
岡山操山 59-48 岡山朝日
合同チーム 63-55 岡山操山
＊合同チームは高松農・岡山御津・岡山
＜eブロック＞
岡山大安寺 62-32 瀬戸
岡山一宮 54-26 岡山芳泉
岡山大安寺 67-55 岡山一宮
＜女子敗者戦＞
岡山一宮 78-40 西大寺
岡山南 59-42 岡山操山
■備中地区予選会
合同② 69-68 玉島
倉敷南 74-38 合同②
＊合同②はおかやま山陽・井原
岡山龍谷 79-36 金光学園
倉敷中央 83-19 倉敷天城
倉敷中央 84-51 岡山龍谷
古城池 82-24 高梁
笠岡商 33-29 総社
古城池 56-52 笠岡商
総社南 67-40 倉敷
合同① 46-26 玉島商
総社南 80-20 合同①
＊合同①は清心・矢掛・新見
岡山龍谷 63-50 合同②
笠岡商 47-27 合同①
合同② 48-46 合同①
＊合同①は清心・矢掛・新見 合同②はおかやま山陽・井原
■美作地区予選会
津山東 126-24 勝山
津山 62-28 林野
津山商 103-26 津山高専
津山東 73-70 岡山県美作
津山商 79-54 津山
津山商 67-56 津山東
【県総体出場決定チーム】
岡山東商・山陽学園・岡山城東・合同（高松農・岡山御津・岡山）
岡山大安寺・岡山一宮・岡山南
倉敷南・倉敷中央・古城池・総社南・岡山龍谷・笠岡商・合同②（おかやま山陽・井原）
津山商・津山東