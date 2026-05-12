岡山県高校総体2026

　【岡山県高校総体2026】9日と10日、バスケットボール女子の地区予選会が行われ、県総体出場校が決まった。

■備前地区予選会
＜aブロック＞
　創志学園  56-21 岡山白陵
　岡山東商 105-11 創志学園

＜bブロック＞
　西大寺      56-53 邑久
　山陽学園 101-51 西大寺

＜cブロック＞
　岡山南    51-32 興陽
　岡山城東 82-24 岡山南

＜dブロック＞
　合同チーム 111-26 玉野
　岡山操山　　59-48 岡山朝日
　合同チーム   63-55 岡山操山
     ＊合同チームは高松農・岡山御津・岡山

＜eブロック＞
　岡山大安寺 62-32 瀬戸
　岡山一宮    54-26 岡山芳泉
　岡山大安寺 67-55 岡山一宮

＜女子敗者戦＞
　岡山一宮 78-40 西大寺
　岡山南　 59-42 岡山操山

■備中地区予選会
　合同② 69-68 玉島
　倉敷南 74-38 合同②
　　　＊合同②はおかやま山陽・井原
　岡山龍谷 79-36 金光学園
　倉敷中央 83-19 倉敷天城
　倉敷中央 84-51 岡山龍谷
　古城池 82-24 高梁
　笠岡商 33-29 総社
　古城池 56-52 笠岡商
　総社南 67-40 倉敷
　合同① 46-26 玉島商
　総社南 80-20 合同①
　　 ＊合同①は清心・矢掛・新見
　岡山龍谷 63-50 合同②
　笠岡商　 47-27 合同①
　合同②　 48-46 合同①
　    ＊合同①は清心・矢掛・新見　合同②はおかやま山陽・井原

■美作地区予選会
　津山東 126-24 勝山
　津山   　62-28 林野
　津山商 103-26 津山高専
　津山東　73-70 岡山県美作
　津山商　79-54 津山
　津山商　67-56 津山東

【県総体出場決定チーム】
岡山東商・山陽学園・岡山城東・合同（高松農・岡山御津・岡山）
岡山大安寺・岡山一宮・岡山南
倉敷南・倉敷中央・古城池・総社南・岡山龍谷・笠岡商・合同②（おかやま山陽・井原）
津山商・津山東