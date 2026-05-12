良品計画登壇、日本語対応の個別セッションあり！ Stibo Systems「NRF APAC 2026」

記事ポイント Stibo Systemsが小売カンファレンス「NRF APAC 2026」に出展、AIデータ基盤を支えるMDMソリューションをデモ展示します良品計画によるグローバルデータ基盤の実践を語る特別講演が6月2日に行われます日本人スタッフが同席する個別テクニカルセッションを事前予約制で実施します Stibo Systemsが小売カンファレンス「NRF APAC 2026」に出展、AIデータ基盤を支えるMDMソリューションをデモ展示します良品計画によるグローバルデータ基盤の実践を語る特別講演が6月2日に行われます日本人スタッフが同席する個別テクニカルセッションを事前予約制で実施します

AIを活用したビジネス基盤づくりに関心を持つ企業向けに、注目のイベントが2026年6月にシンガポールで開催されます。

マスターデータ管理ソリューションを手がけるStibo Systemsが、小売業向けの国際カンファレンスに出展し、AI時代のデータ基盤構築を支える最新技術を紹介します。

良品計画による特別講演も予定されており、グローバル展開における実践知を聞ける貴重な機会です。

Stibo Systems「NRF APAC 2026」





開催日時：2026年6月2日〜4日 10:00〜18:00（現地時間）会場：Marina Bay Sands Convention Centre, Level 1（シンガポール）ブース番号：822展示内容：AIデータ基盤を支えるMDMソリューションの紹介およびデモンストレーション

Stibo Systemsは、2026年6月2日から4日にシンガポールのMarina Bay Sands Convention Centreで開催される「NRF 2026: Retail’s Big Show Asia Pacific」にブース番号822で出展します。

昨今のビジネスにおいて不可欠となっているAI活用を成功に導くための「信頼できるAIデータ基盤」を実現するマスターデータ管理（MDM）ソリューションを、実際のデモンストレーションを交えて紹介します。

「NRF 2026: Retail’s Big Show Asia Pacific」は小売業界向けの国際カンファレンス・展示会で、アジア太平洋地域における小売の未来を議論する場として位置づけられています。

Stibo Systemsのブースでは、製品・顧客・サプライヤーといった多様なデータを一元管理し、AIの精度と信頼性を高めるMDMソリューションの仕組みを体感できます。

個別テクニカルセッション

ブース展示と並行して、Stibo Systemsの技術チームによる個別予約制のテクニカルセッションが実施されます。

小売業におけるマスターデータ管理に精通した技術スタッフが、デモンストレーションと技術ディスカッションの場を提供します。

日本人スタッフも同席するため、日本語での詳細な技術相談が可能です。

事前予約は公式予約ページから受け付けており、希望日時を選んでの申し込みに対応しています。

特別講演：良品計画によるグローバルデータ基盤の実践

カンファレンス初日の2026年6月2日 11:10〜11:40（現地時間）に、Level 1のBig Idea Stage 1において、Stibo Systemsの顧客である良品計画による特別講演が行われます。

講演タイトルは「MUJI’s Journey to Operational Clarity: Maintaining Simplicity at Global Scale」で、登壇者は良品計画の後藤 翼氏とStibo SystemsのPradip Mashruです。

講演では、良品計画がグローバル市場や製品カテゴリーの拡大に伴い直面した、製品開発・サプライチェーン・グローバル運営の複雑化をいかに乗り越えてきたかを語ります。

市場ごとの一貫性を保ちながら地域特有のニーズに柔軟に応えるためのガバナンス強化、可視性の向上、チーム間コラボレーションを支えるデータ基盤の重要性について、良品計画ならではの実践知が共有されます。

Stibo Systemsは、世界中の企業にSaaSベースのMDMソリューションを提供しており、業務効率の向上やAI活用の成功を支援する信頼性の高いデータ基盤を構築します。

良品計画の実践事例を直接聞ける特別講演と、日本語対応の個別テクニカルセッションが揃う「NRF APAC 2026」は、データ基盤の刷新を検討する担当者にとって具体的な知見を得られる場です。

Stibo Systems「NRF APAC 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 個別テクニカルセッションはどのように予約しますか。

A. 事前予約制で、Calendlyの専用ページから希望日時を選んで申し込む形式です。

日本人スタッフが同席するため、日本語での相談にも対応しています。

Q. 良品計画の特別講演はどのような内容ですか。

A. 「MUJI’s Journey to Operational Clarity: Maintaining Simplicity at Global Scale」と題し、良品計画がグローバル展開の複雑化に対応するために構築したデータ基盤の取り組みと、ガバナンス強化・可視性向上・チーム間コラボレーションを支えた実践例が紹介されます。

6月2日 11:10〜11:40（現地時間）に、Big Idea Stage 1で行われます。

Q. NRF APAC 2026のイベント詳細はどこで確認できますか。

A. イベントの詳細情報はNRF公式サイトに掲載されています。

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