無料登録で宿泊割引・岩盤浴50%OFFを取得！ サムティホールディングス「SAMTY ID」

記事ポイント サムティホールディングスの新サービス「SAMTY ID」が2026年5月12日に始動します無料登録でネスタリゾート神戸の宿泊プランや十界の湯の入浴料が最大50%OFFになりますSAMTYHotel Managementのホテル宿泊でも1室1,000円OFFの特別クーポンを取得できます サムティホールディングスの新サービス「SAMTY ID」が2026年5月12日に始動します無料登録でネスタリゾート神戸の宿泊プランや十界の湯の入浴料が最大50%OFFになりますSAMTYHotel Managementのホテル宿泊でも1室1,000円OFFの特別クーポンを取得できます

不動産・ホテル事業を展開するサムティホールディングスが、2026年5月12日に新しい会員サービス「SAMTY ID」をスタートします。

登録は無料で、ネスタリゾート神戸やSAMTYHotel Managementが運営するホテルで使える限定クーポンのほか、イベント情報やここでしか見られない限定動画が配信されます。

サムティホールディングス「SAMTY ID」





サービス名：SAMTY ID開始日：2026年5月12日登録料：無料提供：サムティホールディングス株式会社

「SAMTY ID」は、会員登録ひとつでネスタリゾート神戸の宿泊・温浴施設割引やSAMTYHotel Managementの宿泊割引クーポンを取得できるサービスです。

イベント・キャンペーン情報をいち早く受け取れるメールマガジンの配信も含まれます。

現在、5月11日から6月30日までを対象とした3種類の会員限定クーポンが配布中です。

クーポンはいずれも他の割引・クーポンとの併用はできません。

登録方法





登録はQRコードから行い、費用は一切かかりません。

スマートフォンでQRコードを読み取り、新規登録ボタンをタップするだけで手続きが完了します。

会員限定クーポン（5月11日〜6月30日）





頭に葉っぱが生えたピンク色の丸いマスコットが花に囲まれているサムティのキャラクターが目印のこのサービスでは、宿泊から温浴まで3種類のクーポンが用意されています。

いずれも5月11日から6月30日の期間限定で、予告なく内容が変更される場合があります。

ネスタリゾート神戸 特別宿泊プラン利用期間：5月11日〜6月30日内容：平日素泊まりプラン 大人1名3,600円（税込）、小学生以下無料

ネスタリゾート神戸の平日素泊まりプランが、大人1名3,600円（税込）で利用できます。

小学生以下は無料で、子ども連れのファミリーが平日に宿泊する際にとくにお得なプランです。

十界の湯 入浴料・岩盤浴 最大50%OFF利用期間：5月11日〜6月30日内容：平日の入浴料50%OFF、土日祝は岩盤浴50%OFF利用時：十界の湯の受付係員に会員限定画面を提示

ネスタリゾート神戸内の温浴施設「十界の湯」で使えるクーポンです。

平日は入浴料が50%OFFになり、土日祝は岩盤浴が50%OFFで利用できます。

利用の際は十界の湯の受付係員に会員限定画面を提示します。

SAMTYHotel Management 会員登録限定1,000円OFFクーポン予約受付期間：5月11日〜6月30日宿泊対象期間：5月12日〜9月30日内容：宿泊部屋1,000円OFFの特別クーポン（1室ごとに適用）

SAMTYHotel Managementが運営するホテルの宿泊料金が1室あたり1,000円OFFになる特別クーポンです。

2部屋を予約した場合は合計2,000円の割引となります。

宿泊対象期間が5月12日から9月30日まで設けられており、夏休みの旅行でも活用できます。





「SAMTY ID」への登録は無料で、ネスタリゾート神戸の平日入浴料50%OFFや大人1名3,600円（税込）の素泊まりプラン、SAMTYHotel Management宿泊1,000円OFFなど、複数施設の特典をまとめて取得できます。

クーポンの利用期間は5月11日から6月30日までです。

サムティホールディングス「SAMTY ID」の紹介でした。

よくある質問

Q. SAMTY IDの会員登録に料金はかかりますか。

A. 登録は無料です。

QRコードから手続きでき、費用は一切かかりません。

Q. クーポンを複数の割引と組み合わせて使えますか。

A. 他の割引・クーポンとの併用はできません。

1種類のクーポンが単独で適用されます。

Q. 今後、SAMTY IDに新たな機能が加わる予定はありますか。

A. 2027年以降にポイント制度の導入が予定されています。

詳細は公式サイトに掲載されます。

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