ロサンゼルス発2011年創業、正規リテーラー連携の横断検索！ The Cool Hour Japan「ザ・クールアワー・ジャパン」

記事ポイント 海外ファッションブランドの商品を日本語で検索・購入できるプラットフォーム「The Cool Hour Japan」が2026年5月に正式ローンチ世界各地の正規販売パートナーと連携し、複数の海外ショップを横断検索できるロサンゼルス発・2011年創業のThe Cool Hourが日本向けサービスを展開 海外ファッションブランドの商品を日本語で検索・購入できるプラットフォーム「The Cool Hour Japan」が2026年5月に正式ローンチ世界各地の正規販売パートナーと連携し、複数の海外ショップを横断検索できるロサンゼルス発・2011年創業のThe Cool Hourが日本向けサービスを展開

海外ブランドのファッションアイテムを日本語で探せる、新しい検索プラットフォームが誕生しました。

「どこで買えばいいか分からない」「正規品かどうか心配」という悩みに応えるサービスです。

The Cool Hour Japan「ザ・クールアワー・ジャパン」





サービス名：The Cool Hour Japan（ザ・クールアワー・ジャパン）ローンチ：2026年5月サービス内容：海外ファッションブランド商品の検索・発見プラットフォームURL：

「The Cool Hour Japan（ザ・クールアワー・ジャパン）」は、海外ファッションブランドの商品を日本語で検索し、世界各地の正規リテーラーから購入できるファッション検索プラットフォームです。

ブランド名やアイテムカテゴリーで絞り込むと、複数の海外ショップの商品を横断的に探せます。

日本から海外ブランドを購入する際に生じる「正規品かどうか分からない」「サイトが英語で読みにくい」「配送・返品条件が不透明」といった課題を解消するために開発されます。

日本向けに整理された配送・返品情報も提供しており、初めて海外ショッピングに挑戦する方でも安心して利用できます。

ロサンゼルス発・2011年創業のグローバルプラットフォーム





黒文字を白背景に配したシンプルなロゴが、The Cool Hourのブランドを象徴しています。

2011年にアメリカ・ロサンゼルスで誕生し、独立系ブランドや個性あるクリエイターの魅力を世界に届けることを目的にスタートしたプラットフォームです。

現在は世界中のユーザーに利用されるファッション検索サービスへと成長しています。

創業者はファッションとテクノロジー分野での豊富な経験を持つ Ryan Omiya です。

米国のファッションレンタルサービス Rent the Runway、日本のファッションEC企業 ZOZO（ZOZOTOWN）などでキャリアを積んだ後、The Cool Hourを立ち上げます。

正規リテーラーとの連携と購入サポート





The Cool Hour Japanは、世界各地の正規販売パートナーと連携して商品を紹介しています。

ユーザーは好みのブランドやカテゴリーで検索するだけで、信頼できる複数の海外リテーラーの商品を一か所で比較・発見できます。

日本からの購入を前提とした配送条件や返品ポリシーに関する情報も分かりやすく整理されており、購入後のトラブルを事前に把握した上でショッピングを楽しめます。

Instagram・X（旧Twitter）・LINE公式アカウント・Facebook・Pinterestなど複数の公式SNSでも情報が発信されています。

Rent the RunwayやZOZO（ZOZOTOWN）での経験を持つ Ryan Omiya が2011年にロサンゼルスで立ち上げたThe Cool Hourが、日本市場向けに正規リテーラーと連携した横断検索の仕組みを整えてローンチするサービスです。

海外ブランドへの関心はあるものの購入のハードルを感じてきた方に、日本語インターフェースと正規品の安心感を届けます。

The Cool Hour Japan「ザ・クールアワー・ジャパン」の紹介でした。

よくある質問

Q. The Cool Hour Japanで購入できる商品はどのようなカテゴリーですか。

A. 海外ファッションブランドの商品全般が対象で、ブランド名やアイテムカテゴリーから検索できます。

Q. The Cool Hour Japanはどこの会社が運営していますか。

A. アメリカ・ロサンゼルスを拠点とする The Cool Hour,が運営しており、2011年に Ryan Omiya が創業します。

Q. 公式SNSはどのプラットフォームで展開されていますか。

A. Instagram・X（旧Twitter）・LINE公式アカウント・Facebook・Pinterestの5つのプラットフォームで公式アカウントが開設されています。

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