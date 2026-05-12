将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で行われている。藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）の対局が開始されたが、その直前の入室シーンで思わぬ一幕があり、中継を見守るファンを大いに沸かせた。

【映像】手にはお盆!? 藤井六冠のシュールな入室シーン

六冠を保持し、年間を通して全国各地でタイトル戦を渡り歩く藤井竜王・名人にとって、対局時の堂々たる和服姿はすっかり“定跡”となっている。しかし、本局はタイトル戦ではなく、現タイトルホルダーである伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントの初戦。そのため、この日はスーツにリュックサックを背負ったスタイルでの対局室入りとなった。久々に見る出で立ちに、ファンからは「リュック久しぶり」「りゅっくーーー」「貴重なスーツ姿」と歓喜の声が上がった。

さらに視聴者の視線を釘付けにしたのが、入室の際に手にしっかりと持っていた「お盆と紙コップ」だ。タイトル戦の大舞台では、お茶や水のセットがあらかじめ盤側に用意されているのが通例となっている。しかし、将棋会館での通常の対局では、対局者が自ら飲み物を用意して持ち込む必要がある。

絶対王者が見せた生活感あふれるシュールな光景に、ABEMAのコメント欄は「こんな入室は久しぶりだ」「新鮮すぎる」「あらー、新鮮」「お盆持参」「お盆も自分で」と大盛り上がり。加えて「先に入るのは珍しいね」「つよかわ王者きた」「かわいい」といった声も殺到し、対局前の緊張感漂う空気が一瞬にして和む事態となった。

いつもとは一味違う、新鮮な入室シーンでファンを魅了した藤井竜王・名人。和やかな一幕から一転、対局はすでに始まっており、盤上では王座復位を目指す絶対王者と、同門の弟弟子への挑戦を誓う気鋭の六段による激しい火花を散らす真剣勝負に熱視線が注がれている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）