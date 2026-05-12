【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１１日、ホワイトハウスで記者団に、イランとの停戦について「生命維持装置につながれているような状態だ」と述べ、崩壊の瀬戸際にあるとの認識を示した。

米主要ニュースサイト・アクシオスは同日、トランプ政権が軍事行動の再開を検討していると報じた。

トランプ氏は、戦闘終結に向けた米国の提案に対するイラン側の回答に改めて不満を示し、「イランが核兵器を持つことはできない。そのことを回答の中で言及しなかった。愚かな提案で、誰も受け入れられない」と批判した。

アクシオスによると、トランプ氏は１１日に安全保障担当の閣僚らと対応を協議。米軍が船舶のホルムズ海峡通過を支援する作戦の再開や、イランのインフラ（社会基盤）への空爆が選択肢として浮上している。今週行われる中国訪問を終えるまではトランプ氏が軍事行動を命じないとする米当局者の見方も伝えた。

トランプ氏は記者団に対し、イランが高濃縮ウランの米国への引き渡しに同意したものの、その後に撤回されたと主張した。「２日前に合意したが、考えを変え、回答に盛り込まなかった」と述べた。

一方、イラン側は米側の主張を否定した。イランの主要通信社・タスニム通信は１１日、関係者の情報として、「濃縮した核物質の国外搬出を認めるという文章は（回答には）ない」と伝えた。核問題を巡って米メディアが報じている内容は「完全に虚偽だ」と話したとしている。