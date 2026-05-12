（CNN）トランプ米政権は、イラン精鋭部隊「イスラム革命防衛隊（IRGC）」の「資金メカニズムの崩壊につながる情報」に対し、最大1500万ドル（約24億円）の報奨金を提供すると発表した。イランへの圧力を強める狙い。

報奨金は、国務省の「正義への報酬（RFJ）プログラム」によって提供され、イラン経済を締め付け、合意を迫る政権の取り組みの一環だ。

同プログラムは、「IRGC、IRGCコッズ部隊、その傘下組織、または主要な金融支援メカニズムの資金源」に関する情報に対して報奨金を提供する。具体的には、IRGCの制裁回避を支援する企業や人物、IRGCと取引のある金融機関に関する情報などが含まれる。

当局はまた、「IRGCがテロ組織や代理民兵組織および協力者へ資金や物資をどのように移転しているか」、「IRGCの取引を支援している金融機関や両替商」、IRGCが所有する企業に関する情報も求めている。

これに先立ち、トランプ政権は11日、IRGCによるイラン産原油の中国への販売・輸送を可能にしたとされる12の個人および団体に対し制裁を科した。