20代で逝去、あまりにも早すぎた別れ…韓国女性歌手がこの世を去って3年、師匠も悲しみ吐露

歌手のヘスさんがこの世を去って、3年が経過した。

ヘスさんは2023年5月12日、29歳で亡くなった。

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所属事務所の関係者は当時、ファンサイトを通じて「5月12日、ヘスが私たちのもとを離れ、広い海の光となりました」と訃報を伝えた。

彼女は亡くなる直前まで、自身のインスタグラムでファンから贈られた弁当の写真をアップするなど、日常をシェアしていた。そんななかでの、あまりにも突然の知らせに、ファンからは深い悲しみの声があふれた。

死因は明かされていないが、現場には彼女が綴ったと思われる“メッセージ”が発見されたというニュースが3日後に知らされた。

生前のヘスさん

また故人は、ベテラン歌手チャン・ユンジョンの愛弟子としても知られていた。チャン・ユンジョンは訃報を受け、「自分の巣の中で愛され、傷を癒し、立派に羽ばたいてほしいという母鳥のような気持ちで見守ってきたのに、手放してしまった」と胸の内を明かし、「本当に愛らしい子だった。こんなに苦しい別れをするために、あんなにも可愛らしかったのかと思うと切ない」と悲しみを吐露していた。

1993年生まれのヘスさんは、韓国芸術総合学校の伝統芸術院でパンソリを専攻した才女。2019年に1stアルバム『私の人生は私のもの』をリリースし、トロット歌手として活動していた。