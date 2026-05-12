1位はいじめ疑惑で“2カ月で消えた”あの人…「脱退を最も後悔していそうなK-POPスター」発表

BIGBANG、NewJeansと豪華ラインナップの中、1位に選ばれたのは…。

韓国の電子掲示板「DCインサイド」が実施した投票が話題だ。

【写真】いじめ疑惑で2カ月で脱退アイドル、復帰は？

同サイトでは5月4〜10日にかけて、「グループ脱退を最も後悔していそうなスターは？」というテーマの投票が行われた。

総投票数1万7809票のうち、3527票（20％）を獲得して1位となった元LE SSERAFIMメンバーのキム・ガラムは、中学生時代のいじめ疑惑が浮上したことで、デビューから約2カ月でグループを脱退。その後しばらく公の場から姿を消していたが、最近は個人YouTubeチャンネルを開設し、近況を公開している。

2位には3451票（20％）で、元NewJeansのダニエルがランクイン。世界的な人気を集めていたダニエルだが、所属事務所ADORとの対立が表面化し、専属契約解除となった。以降、ADORから巨額の損害賠償請求訴訟を起こされている。

3位には2443票（14％）で、ジェシカが選ばれた。2014年に少女時代を脱退したジェシカは、その後ソロ活動とファッション事業を並行して展開。近年は中国のオーディション番組に出演し、最終2位を記録して話題に。最近では単独コンサートで少女時代時代の楽曲を披露したことでも注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）元LE SSERAFIMのガラム

（写真提供＝OSEN）元NewJeansのダニエル

以降は、T.O.P（元BIGBANG）、アラン、セナ、シオ（元FIFTY FIFTY）、チャン・ギュリ（元fromis_9）らが続いた。

◇キム・ガラム プロフィール

2005年11月16日生まれ、ソウル出身。2022年5月、ガールズグループLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。同年4月にデビューが予告された直後から、ネット上で過去の不適切な言動やいじめに関する証言が浮上し、騒動に。所属事務所が疑惑を否定してデビューを強行したが、騒動は収まらず、わずか20日で活動休止に。最終的にデビューから2カ月後の7月20日に専属契約が解除され、グループから脱退した。脱退後、学生生活を送り、2025年5月にSNS活動を再開した。