5児の母・辻希美「子ども達からは手紙とケーキとお花を」母の日親子6ショット公開「豪華なお祝い」「笑顔が素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの辻希美が5月11日、自身のInstagramを更新。母の日の家族ショットを公開し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「愛情いっぱいの家庭」母の日に家族集結ショット
辻は「昨日の母の日 母とたぁくんのお母さんを呼んで みんなで夜ご飯しました」とつづり、写真を投稿。「子ども達からは手紙とケーキとお花を頂きました」と報告した辻は、子どもたちからもらったピンクや赤の花束を持ち、笑顔で写真に写る姿を披露している。「本当に毎日頑張れるのは 子ども達のお陰です 毎年言ってるかもだけど ママをママにしてくれて本当にありがとう」と感謝を記している。
この投稿には「辻ちゃんの笑顔が素敵すぎる」「本当に幸せそうな家族」「見てるだけで癒されます」「豪華なお祝いで素敵」「愛が伝わるプレゼント」「母の日、素敵な時間を過ごせてよかったですね」「こんなに可愛いママ、子どもたちも自慢だろうなぁ」「愛情いっぱいの家庭が伝わってきます」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「愛情いっぱいの家庭」母の日に家族集結ショット
◆辻希美、母の日の子どもたちとのショット公開
辻は「昨日の母の日 母とたぁくんのお母さんを呼んで みんなで夜ご飯しました」とつづり、写真を投稿。「子ども達からは手紙とケーキとお花を頂きました」と報告した辻は、子どもたちからもらったピンクや赤の花束を持ち、笑顔で写真に写る姿を披露している。「本当に毎日頑張れるのは 子ども達のお陰です 毎年言ってるかもだけど ママをママにしてくれて本当にありがとう」と感謝を記している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「辻ちゃんの笑顔が素敵すぎる」「本当に幸せそうな家族」「見てるだけで癒されます」「豪華なお祝いで素敵」「愛が伝わるプレゼント」「母の日、素敵な時間を過ごせてよかったですね」「こんなに可愛いママ、子どもたちも自慢だろうなぁ」「愛情いっぱいの家庭が伝わってきます」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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