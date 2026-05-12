【RE/100 1/100 デナン・ゾン】 5月12日12時より予約開始 8月 発送予定 価格：3,300円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「RE/100 1/100 デナン・ゾン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月12日12時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は3,300円。

本商品は「機動戦士ガンダムF91」よりクロスボーン・バンガードの近接格闘型の主力量産機「デナン・ゾン」がRE/100フォーマットでプラモデル化したもの。

甲冑のようなデザインにガスマスクのような頭部など特徴的なデザインが再現され、近接格闘戦を前提としたスパイクの付いた肩部装甲と、外部に大きく張り出した構造を持つバックパックなどが重厚感ある上半身が再現されている。頭部は選択式でセンサー部のディテールを再現が可能。

左腕のビーム・シールドは4つあるシールドエフェクトを一部取り外すことでシールドを部分展開した状態での射撃姿勢など幅広いポージングが可能。ショット・ランサーは柄が伸縮し、先端を取り外してランス射出状態を再現することができる。ビーム・サーベルグリップはリアスカートの裏側に懸架することができる。

軸可動とボール可動により自由度の高いポージングを実現。首の跳ね上げ可動、腰部の横へスイングや前屈状態ができ、バックパックにも軸可動を搭載し、センサーおよびスラスターの基部ができる。腰部、股関節も広い可動域により、大きく背中を反らせたポージングがとれる。

劇中でも印象的なショット・ランサーを構えた水平飛行状態を再現することができる。

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