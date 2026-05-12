GRとぴよりんが夢の初コラボ♡限定スイーツ＆グッズが登場

愛知県で愛され続ける人気スイーツ「ぴよりん」が、トヨタ自動車のGAZOO Racing（GR）と初のコラボレーション♡2026年5月16日（土）より、ラリーカーをイメージした特別なぴよりんや限定アクリルスタンドが登場します。赤と黒をまとったキュートなビジュアルは、思わず写真を撮りたくなる可愛さ。WRC日本ラウンド開催を記念した、今だけのスペシャルなコラボをぜひチェックしてみてください♪

GRカラーをまとった限定ぴよりん

今回登場するのは、「GR ラリー ドライバーぴよりん（赤）」と「GR ラリー コ・ドライバーぴよりん（黒）」の2種類。

それぞれGRの世界観をイメージしたデザインになっており、ぴよりんファンはもちろん、モータースポーツ好きにもたまらない限定仕様です。

「GR ラリー ドライバーぴよりん（赤）」は、名古屋コーチン卵の濃厚プリンをフランボワーズ味のババロアで包み、真っ赤なクラムで仕上げた華やかな一品。

前面にはステアリング型チョコレートが添えられています。

一方、「GR ラリー コ・ドライバーぴよりん（黒）」は、竹炭入りチョコレート味のババロアで包み込んだ大人っぽい味わい。真っ黒なクラムとペースノート風チョコレートが印象的です。

価格は各580円（税込）。2026年5月16日（土）～5月31日（日）の期間限定で、「ぴよりんshop（名古屋駅）」と「ぴよりんshopアトリエ店（勝川）」にて販売されます。

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おでかけセット＆限定グッズも

さらに注目したいのが、「GRラリーぴよりん おでかけセット」。赤と黒のぴよりん各1ぴよをセットにし、ラリーをモチーフにしたオリジナルデザインパッケージで販売されます。

価格は1,400円（税込）。2026年5月16日（土）、5月17日（日）、5月23日（土）、5月24日（日）の4日間限定で、ミッドランドスクエア内トヨタ自動車ショールーム1Fにて販売。

各日11時から販売開始で、7時より整理券が配布予定です。数量限定なので早めのチェックがおすすめです。

また、GR×ぴよりんのアクリルスタンドがカプセルトイとして登場。ドライバー姿のぴよりんたちが小旗を持って応援するデザインで、全6種類を集めると「GRヤリスRally1」が完成する遊び心たっぷりの仕様です。

「カプセルトイ ぴよりん×WRC 2026 アクリルスタンド」は1回500円（税込）。本体サイズは約W54mm×H38mm、台座は約W40mm×H50mmです。

ミッドランドスクエア内トヨタ自動車ショールーム1Fや、ラリージャパン2026会場内GRグッズショップで販売されます。

この時期だけの特別コラボを満喫♡

地域に愛される「ぴよりん」と、世界へ挑戦し続けるGRの想いが重なって実現した今回のコラボ。可愛さとかっこよさが融合した限定スイーツは、見た目だけでなく味わいにもこだわりが詰まっています。

期間限定＆数量限定アイテムばかりなので、気になる方はぜひ早めに足を運んでみてください♡特別なぴよりんと一緒に、ラリー気分を楽しんでみてはいかがでしょうか。