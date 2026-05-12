女優で歌手の知念里奈（45）が12日、自身のインスタグラムを更新。観劇に訪れた95歳の祖母とのハグショットを公開した。

「観劇に来てくれた95歳になるおばあちゃん」とつづり、上演中のミュージカル「メリー・ポピンズ」の観劇に訪れた祖母とのショットを披露した。

「『生きてるうちはまた観にくるさー』と言い残して無事に帰沖しました」とつづった。

「ありがとう また観てもらえるように頑張ります」と知念。「祖母に寄り添う父を見ながら一緒に沖縄に帰りたくなったわたしです」とつづった。

この投稿に、ファンからは「なんか、、、、、泣けるっ」「素敵」「後ろ姿だけでも素敵なおばぁですねっ」「素敵すぎる。。うるっとします。。」「なんて素敵なエピソードでしょうか」「優しい気持ちになりました」「ステキ過ぎる後ろ姿のお二人」などの声が集まっている。

知念は15歳の時「DO−DO FOR ME」で歌手デビュー。2005年にモデルと結婚し、翌年3月に長男を出産したが、07年に離婚。16年7月27日に「ミュージカル界のプリンス」こと俳優の井上芳雄と再婚。18年6月に第2子となる次男が誕生している。

知念の長男・井上慈英はバレエダンサー。現在はドイツのバレエ学校に留学中。