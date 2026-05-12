第5回全日本相撲個人体重別選手権大会が10日、東京都千代田区の靖国神社相撲場で行われた。この大会は、10月に開催予定の世界相撲選手権大会および世界ジュニア相撲選手権大会の日本代表選考試合。ジュニア（高校生以下）は男女3階級ずつ、シニアは男女4階級ずつ、それぞれ選抜された国内大会成績上位者によるハイレベルな熱戦が繰り広げられた。また、この日は国際相撲連盟顧問で大相撲の元横綱・白鵬翔氏（41）が来場。男子の部表彰式では各階級の優勝者にメダルを授与した。

女子ジュニア軽量級（60キロ未満）は7人による総当たり戦で争われ、3人が5勝1敗で並んでトーナメントの同点決勝に。昨年世界ジュニア選手権準優勝の川口紗葵（鳥取城北高3年）が川本莉乃（大分・楊志館高3年）と中口藍彩（石川・金沢学院大附属高2年）を退けて2年連続の日本代表切符を勝ち取った。

女子ジュニア中量級（75キロ未満）は、1人欠場のため4人による総当たり戦に。黒岩由莉香（大分・東九州龍谷高2年）と乾夢渚（京都両洋高2年）が2勝1敗で並び、直接対決を制した黒岩が初優勝を果たした。昨年の世界ジュニア選手権3位の石川昊愛（鳥取城北高3年）は、1勝2敗で4位だった。

女子ジュニア重量級（75キロ以上）は6人による総当たり戦で争われ、昨年の世界ジュニア選手権無差別級優勝の阿部なな（石川・金沢学院大附属高3年）が圧倒的な強さで5戦全勝優勝を果たした。阿部は中学3年時から4年連続の世界ジュニア選手権出場権獲得となった。

女子シニア軽量級（65キロ未満）は、昨年世界選手権優勝の岸本はな（朝日大1年）が欠場したため、4人と3人の予選リーグから上位2人ずつが決勝トーナメントに進む方式に。山中未久（32＝クレオテック）と奥富夕夏（27＝日本通運）の元世界王者2人が予選で激突し、3分超、水入り2番後取り直しの熱戦を制した山中が3戦全勝で決勝トーナメントへ勝ち進んだ。決勝は山中と山下寧々（名桜大2年）の静岡県焼津市出身同士の対戦となり、一昨年世界選手権優勝の山下が押し出しで先輩を破って2年ぶり3度目の日本代表切符を勝ち取った。

女子シニア中量級（73キロ未満）は5人による総当たり戦で争われ、社会人1年目の福里愛美（22＝日本通運）が4戦全勝で初優勝を果たした。一昨年世界王者で当大会3連覇中の長谷川理央（23＝慶大）を右からの上手投げで撃破。3年連続準優勝だった福里はついに世界への切符を勝ち取り「この大会は毎回2位だったので優勝というのがずっと大きな壁だった。それを乗り越えることができて成長できた」と万感の思いを込めた。静岡県立大を今春卒業し、実業団の強豪・日本通運に入社。週4回の稽古など充実した練習環境に変わり、早々に最高の結果を出した。

女子シニア軽重量級（80キロ未満）は3人による総当たり戦で争われ、元世界王者の石井さくら（立教大3年）が3連覇を達成。中学1年時からジュニア・シニア通算8度目の国際大会出場を決めた。

女子シニア重量級（80キロ以上）は5人による総当たり戦で争われ、元世界王者の久野愛莉（27＝立飛女子相撲部）が4戦全勝で優勝。通算8度目の国際大会出場を決めた。ジュニア重量級との2冠を狙った阿部ななは3勝1敗で準優勝となった。

▽女子ジュニア軽量級（60キロ未満）

優勝 川口紗葵（鳥取城北高3年）

2位 中口藍彩（石川・金沢学院大附属高2年）

3位 川本莉乃（大分・楊志館高3年）

▽女子ジュニア中量級（75キロ未満）

優勝 黒岩由莉香（大分・東九州龍谷高2年）

2位 乾夢渚（京都両洋高2年）

3位 橋屋芽吹（石川・金沢学院大附属中2年）

▽女子ジュニア重量級（75キロ以上）

優勝 阿部なな（石川・金沢学院大附属高3年）

2位 今井歩夢（茨城・東洋大牛久高1年）

3位 藤嶋由菜（石川・金沢学院大附属高3年）

▽女子シニア軽量級（65キロ未満）

優勝 山下寧々（名桜大2年）

2位 山中未久（32＝クレオテック）

3位 河本優心（専修大2年）

▽女子シニア中量級（73キロ未満）

優勝 福里愛美（22＝日本通運）

2位 長谷川理央（23＝慶大コーチ）

3位 柳原真裕（19＝トヨタ自動車）

▽女子シニア軽重量級（80キロ未満）

優勝 石井さくら（立教大3年）

2位 川崎羽華那（鳥取環境大4年）

3位 鈴木志歩（慶大2年）

▽女子シニア重量級（80キロ以上）

優勝 久野愛莉（27＝立飛女子相撲部）

2位 阿部なな（石川・金沢学院大附属高3年）

3位 後藤なぎさ（朝日大1年）