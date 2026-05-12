ひらがなを並び替えて正しい単語を導き出すアナグラムクイズに挑戦！ 今回のお題は「げ た た あ つ」の5文字です。1分という短い制限時間の中で、隠された単語を見つけ出すことができるでしょうか？ 脳のトレーニングにぴったりな問題です！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

文字をバラバラにして眺めてみると、意外な言葉が隠れていることに気づくはずです。頭を柔らかくして、1分以内での正解を目指しましょう！

問題：「げ た た あ つ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

げ た た あ つ

ヒント：最後の文字は「げ」

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正解：たつたあげ

正解は「たつたあげ」でした。

▼解説
正解は、鶏肉などに下味をつけて片栗粉で揚げる「たつたあげ（竜田揚げ）」でした！ 2つある「た」をどこに配置するかが、正解にたどり着くための大きな鍵となります。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)