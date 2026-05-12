【アナグラムクイズ】「げ た た あ つ」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字をバラバラにして眺めてみると、意外な言葉が隠れていることに気づくはずです。頭を柔らかくして、1分以内での正解を目指しましょう！
げ た た あ つ
ヒント：最後の文字は「げ」
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▼解説
正解は、鶏肉などに下味をつけて片栗粉で揚げる「たつたあげ（竜田揚げ）」でした！ 2つある「た」をどこに配置するかが、正解にたどり着くための大きな鍵となります。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字をバラバラにして眺めてみると、意外な言葉が隠れていることに気づくはずです。頭を柔らかくして、1分以内での正解を目指しましょう！
問題：「げ た た あ つ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
げ た た あ つ
ヒント：最後の文字は「げ」
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正解：たつたあげ正解は「たつたあげ」でした。
正解は、鶏肉などに下味をつけて片栗粉で揚げる「たつたあげ（竜田揚げ）」でした！ 2つある「た」をどこに配置するかが、正解にたどり着くための大きな鍵となります。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)