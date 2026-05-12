トゥイーティー×「SNIDEL HOME」コラボ第4弾登場！ 日焼け姿などサマールックをデザイン
ルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデルホーム）」は、5月14日（木）から、テレビアニメ『ルーニー・テューンズ』に登場するトゥイーティーをデザインした限定コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】日焼けデザインが初登場！ コレクションのラインナップ
■夏仕様のトゥイーティーが登場
今回コラボレーション第4弾として発売される限定コレクションは、アイスクリームを片手にサマールックの愛くるしいトゥイーティーをデザインしたアイテム全16型。
ラインナップは、3タイプのトゥイーティーをあしらった「モチーフニットカーディガン」や「モチーフニットプルオーバー」がそろい、サンバイザー姿やおすまし顔の日焼け姿といった「SNIDEL HOME」だけの特別なデザインがジャガードで描かれている。
また、夏のモチーフを散りばめたさらっとなめらかな肌触りのカットソーシリーズ「開襟シャツ」や「カットショートパンツ」が用意されるほか、ポップで楽しいグラフィックプリントを施した「スウェットパーカー」や「スウェットロングパンツ」なども展開される。
さらに、絵柄を大胆にジャガードで表現した「ブランケット」や、夏のおでかけに最適な「タンブラー」、「ポーチ」といった室内外で活躍する雑貨が登場。なお、トゥイーティーコレクションを購入＆各店舗の条件を満たした人はノベルティの「オリジナルステッカー」がもらえる。
【写真】日焼けデザインが初登場！ コレクションのラインナップ
■夏仕様のトゥイーティーが登場
今回コラボレーション第4弾として発売される限定コレクションは、アイスクリームを片手にサマールックの愛くるしいトゥイーティーをデザインしたアイテム全16型。
また、夏のモチーフを散りばめたさらっとなめらかな肌触りのカットソーシリーズ「開襟シャツ」や「カットショートパンツ」が用意されるほか、ポップで楽しいグラフィックプリントを施した「スウェットパーカー」や「スウェットロングパンツ」なども展開される。
さらに、絵柄を大胆にジャガードで表現した「ブランケット」や、夏のおでかけに最適な「タンブラー」、「ポーチ」といった室内外で活躍する雑貨が登場。なお、トゥイーティーコレクションを購入＆各店舗の条件を満たした人はノベルティの「オリジナルステッカー」がもらえる。