サントリー、“猛暑限定”生ビール発売へ 「電動サン生急冷器」当たるキャンペーンも
サントリーは12日までに、『サントリー生ビール〈夏生〉』を7月7日から全国で数量限定で発売すると発表した。
【写真】こんなのもらえるの!?限定で当たる「電動サン生急冷器」
『サントリー生ビール』は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、“飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品。昨年12月から「沁みわたるのどごし」の生ビールとして中味・パッケージを刷新し、1〜4月の販売数量は対前年115％と好調に推移している。
同社によると、近年、気候変動による夏の気温上昇や猛暑日の増加が話題となる中、猛暑下におけるお客様のビールの飲用実態を調査したところ、ビールの苦味やコクが飲みにくさにつながることを理由に、ビール以外のお酒を選ぶことが増えるお客様が約7割を占めることがわかった。
今回は、暑い夏にこそおいしく感じる生ビールを届けたいという思いで、「猛暑限定」の生ビール『サントリー生ビール〈夏生〉』を発売する。
『サントリー生ビール〈夏生〉』は、中味は希少品種カリスタホップ・サファイアホップを一部使用するとともに仕込条件を工夫することで、爽やかな香り立ちと、“スムースなのど通り”を目指した。
パッケージは、白色を背景に、爽やかな青色の「夏生」という商品名、「猛暑限定」のアイコンをあしらうことで、中味の特長や商品を通じて届けたい価値を表現した。
夏季プロモーション施策として、「電動サン生急冷器」が当たる『サントリー生ビール』6缶パックを、7月7日から数量限定新発売する。
飲食店では、キンキンに冷やした瓶ビールを提供する「キン冷サン生」プロモーションを継続実施するとともに、全国6都市での野外イベント開催・出店を予定している。
【写真】こんなのもらえるの!?限定で当たる「電動サン生急冷器」
『サントリー生ビール』は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、“飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品。昨年12月から「沁みわたるのどごし」の生ビールとして中味・パッケージを刷新し、1〜4月の販売数量は対前年115％と好調に推移している。
同社によると、近年、気候変動による夏の気温上昇や猛暑日の増加が話題となる中、猛暑下におけるお客様のビールの飲用実態を調査したところ、ビールの苦味やコクが飲みにくさにつながることを理由に、ビール以外のお酒を選ぶことが増えるお客様が約7割を占めることがわかった。
『サントリー生ビール〈夏生〉』は、中味は希少品種カリスタホップ・サファイアホップを一部使用するとともに仕込条件を工夫することで、爽やかな香り立ちと、“スムースなのど通り”を目指した。
パッケージは、白色を背景に、爽やかな青色の「夏生」という商品名、「猛暑限定」のアイコンをあしらうことで、中味の特長や商品を通じて届けたい価値を表現した。
夏季プロモーション施策として、「電動サン生急冷器」が当たる『サントリー生ビール』6缶パックを、7月7日から数量限定新発売する。
飲食店では、キンキンに冷やした瓶ビールを提供する「キン冷サン生」プロモーションを継続実施するとともに、全国6都市での野外イベント開催・出店を予定している。