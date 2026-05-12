東京センチュは上場来高値を更新、３１年３月期に最終益２０００億円目指す中計発表

東京センチュリー<8439.T>は続急騰し、上場来高値を更新した。１１日の取引終了後、３１年３月期を最終年度とする中期経営計画（２７年３月期～）を発表した。３１年３月期に最終利益２０００億円（２６年３月期実績は１１１２億９９００万円）を目指す。また、長期ビジョンとして３６年３月期の最終利益目標に４０００億円を掲げた。同時に２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示。最終利益予想は１２３０億円（前期比１０．５％増）とした。年間配当予想については中間・期末各４５円の合計９０円（前期実績は８０円）を見込んでおり、これらを好感した買いが集まっている。今期は航空機や船舶のトランスポート部門や海外ビジネス部門などが利益を押し上げる。



中期経営計画ではＩＴ機器や航空などにおける保守・メンテナンス事業の深化をはじめとするバリューチェーンの拡大、モビリティビジネスやＦＭＶリースにおけるグローバル展開の加速などを進める。また、Ｍ＆Ａやパートナーとの協業によるジョイントベンチャーを中心に２兆円を超える新規の成長投資を計画する。



出所：MINKABU PRESS