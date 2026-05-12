１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円４１銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円２４銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、早朝の午前８時時点では１５７円２０銭前後で推移していたが、午前１０時にかけ１５７円４０銭前後へドル高・円安方向に振れた。ベッセント米財務長官が来日しており、その発言が関心を集めているが、片山さつき財務相は、同氏との会談に関して「日米連携を確認し、今後もしっかり連携することを確認した」と閣議後の会見で発言。足もとで為替相場はドル買い・円売りが優勢となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７６７ドル前後と同０．０００４ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS