福井太智が今季3ゴール目! フル出場でアロウカの3試合ぶり勝利に貢献
[5.11 ポルトガル・リーグ第33節 ジル・ビセンテ 1-3 アロウカ]
ポルトガル・リーグ第33節が11日に行われ、MF福井太智が所属する11位アロウカは敵地で6位ジル・ビセンテに3-1で勝利した。
先発フル出場した福井は2-1で迎えた後半37分、FWディラン・ナンディンのアシストからダメ押し弾を奪取。今季3ゴール目で試合を決定づけた。
アロウカは3戦ぶりの白星。10位に順位を上げた。最終節は16日に開催され、ホームで17位トンデラと対戦する。
ポルトガル・リーグ第33節が11日に行われ、MF福井太智が所属する11位アロウカは敵地で6位ジル・ビセンテに3-1で勝利した。
先発フル出場した福井は2-1で迎えた後半37分、FWディラン・ナンディンのアシストからダメ押し弾を奪取。今季3ゴール目で試合を決定づけた。
アロウカは3戦ぶりの白星。10位に順位を上げた。最終節は16日に開催され、ホームで17位トンデラと対戦する。
GOLOOOOOOOOOOOO! FUKUI!— FC Arouca (@OficialFCArouca) May 11, 2026
Gil Vicente 1-3 FC Arouca#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/qE6VJeWjsf