開催：2026.5.12

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 7 - 2 [エンゼルス]

MLBの試合が12日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとエンゼルスが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するエンゼルスの先発投手はブレント・スーターで試合は開始した。

2回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-0 LAA

3回裏、6番 デービッド・フライ カウント3-2から押し出しの四球でガーディアンズ得点 CLE 3-0 LAA、7番 ダニエル・シュニーマン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 5-0 LAA、8番 トラビス・バザナ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 7-0 LAA

8回表、5番 ジョ・アデル 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 CLE 7-1 LAA

9回表、3番 ボーン・グリッソム 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 CLE 7-2 LAA

試合は7対2でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのジョセフ・カンティーヨで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのブレント・スーターで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-12 10:18:07 更新