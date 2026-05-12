曙ブレーキ工業 <7238> [東証Ｐ] が5月12日午前(10:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の40億円の黒字→48億円の黒字(前の期は22.7億円の赤字)に20.0％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の32.5億円→40.5億円(前年同期は15.6億円)に24.6％増額し、増益率が2.1倍→2.6倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年２月12日付の「(連結)営業外収益の計上及び2026年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」で公表の予想値に対して、売上高、営業利益及び経常利益は概ね前回予想どおりの見込みです。親会社株主に帰属する当期純利益は、繰延税金資産の計上に伴う税金費用の減少により前回予想を上回る見込みとなりました。（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。