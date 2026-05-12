プロレスラーのフワちゃんが11日深夜放送のABCテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0・00）に出演。不便な山奥での気づきを口にした。

同番組は、5年前から山奥で生活する俳優・東出昌大が、都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ1泊2日の野営生活を行い、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。前回に引き続き、ゲストのフワちゃんと、柔道家からプロレスラーに転向したウルフアロンが共同作業を行った。

野営のための準備を進める中、ふわちゃんは沢辺に水をくみに。「水なんてさ、ひねりゃ出てくるのをさあ。山降りてくみに行って上がって、ってすごいよなあ。でもこれ自分でやるからおいしいんだろうなっていう…ちょっと楽しさにも気づいてるよ」と前向きに“労働”を楽しんだ。

また、「ほんとにこんなこと言いたくないけど」と前置きした上で、「今さら30歳も超えて気づくのも遅すぎるかもしれないけど、パーって現場だけ行って、楽しいことだけやってお疲れさまでした〜、っていいとこ取りばっかしてたから」とこれまでの自身を回想した。

野営を体験し、「楽しいところだけじゃなくて、重たい荷物運んで、自分で考えて、自分で動いて、自分で大変な思いしてつかみに行った“楽しい”のほうがキラキラしてるし青春だなあっていうのは、気づいた」と語った。

「みんなでキツイことが楽しいって、早く気づけばよかったな」と少しの後悔をにじませていた。