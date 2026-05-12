卓球をするロボットが、トップクラスの人間選手を打ち負かす能力を実証した。



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「実世界のスポーツにおける人工知能の画期的な瞬間」と評される成果をもたらしたのは、ソニーが開発した「ソニー・エース」という、ラケットを振るロボットアームだ。実験のために東京の本社にオリンピック規格の卓球台が設置され、そこでプロ選手との対戦が行われた。



9台の高速カメラと8つの関節を備えたこのロボットは、人間レベルのプレーを再現するように設計されており、強化学習を活用し経験を通じてパフォーマンスを向上させる仕組みとなっている。Nature誌に掲載されたこの試合の結果は、生成AIやロボット工学の急速な発展を受けて、世界中で人工知能への注目が高まる中で発表された。



ソニーAIの研究者であるピーター・デュール氏は「ロボットに卓球をさせるために手作業でプログラムを作成することは不可能だ。経験からプレイ方法を学ばなければならない」と語った。プロジェクトを担当した研究チームは、このロボットが高度な訓練を受けた人間の選手に匹敵し、時にはそれを上回る能力を持っていると述べた。今回、ソニーは「現実世界で一般的に行われている競技スポーツにおいて、ロボットが人間並みのエキスパートレベルのプレイを達成したのは初めてのこと」とし、「AIおよびロボット工学研究における長年のマイルストーン」であるとした。



ソニーAIの社長マイケル・スプランガー氏は、このプロジェクトがロボット工学における重要な課題である「適応性」に取り組むために設計されたと語る。「スピードは今日のロボット工学において、特に固定されていないシナリオや環境において、まさに根本的な課題のひとつだ。工場には非常に高速なロボットがたくさんある。しかし、それらは同じ軌道を何度も繰り返し移動しているに過ぎない」とした。



スプランガー氏は、同研究の目的はペースの速いスポーツの試合のような予測不可能な状況において、ロボットが動的に対応できることを実証するためと話す。「この技術により、絶えず変化する不確実な環境においても、ロボットは非常に適応力が高く、競争力があり、かつ高速に動作するように訓練することが実際に可能であることを示している」



ちなみに公平性を確保するため、ロボットの身体能力は熟練した人間の選手を上回るのではなく、その能力を反映するように調整された。デュール氏によると、このシステムは週に少なくとも20時間のトレーニングを積んだ選手たちと対戦してテストされ、ロボットは標準サイズのコートで公式の卓球ルールに従ってプレーした。



スプランガー氏は 「超人的な卓球ロボットを作るのは非常に簡単だ。ボールを吸い込み、人間が返球できる速度をはるかに上回る速さで打ち出す機械を作ればいい。しかし、それが目的ではない。目的は人間との比較可能性や公平性をある程度確保し、AIのレベル、意思決定や戦術のレベル、そしてある程度は技術のレベルにおいて勝利することだ」と続けた。



スプランガー氏は機械的な優位性に頼るのではなく、このスポーツの戦略的要素を再現することに重点が置かれているとし、「ロボットは、単に人間が打てないような超高速ショットを放つだけで勝ったことになるわけではない。実際の競技として打ち合い、戦略を持って勝利を収めなければならないのだ」と述べた。



卓球という限定的な環境での成功は、あくまで技術実証の通過点に過ぎない。同研究の本質は予測不能な現実世界においてロボットが瞬時に状況を判断し「適応」できることを示した点にある。この技術は将来、介護現場での転倒防止や災害現場での救助、物流現場での人間との協調作業など、高度な判断とスピードが不可欠な実社会の多様な課題を解決する鍵として期待されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）