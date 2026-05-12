様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー「クラシックプー」デザインの晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘が登場。

外側はシンプルなストライプ柄、内側に「クラシックプー」の温かみのあるアートが両面印刷で表現された、日差しも雨もしっかり防ぐ55cmサイズの晴雨兼用折りたたみ傘です☆

スケーター ディズニー「クラシックプー」晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm『くまのプーさん』

価格：5,500円（税込）

サイズ：約55cm

品番：UBOTBP55

JAN：4973307733383

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ

※「くまのプーさん」原作デビュー100周年 DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL in 日本橋三越本店 ：2026年5月13日(水)〜2026年5月18日(月) 先行販売

スケーターから 「クラシックプー」のデザインを使用した「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」が登場。

外側は普段使いしやすいデザインでありながら、内側にはキャラクターの世界観が広がる工夫が施された、 日々の外出をより快適で豊かな時間にするためのディズニー雑貨です。

外側の生地は、落ち着いた色合いのストライプ柄にウェーブ状の縁取りを施し、どのような服装にも合わせやすい上品な仕上がりとなっています。

傘を開くと、内側には「クラシックプー」の優しいタッチのデザインが全面に広がるのも特徴です。

100エーカーの森の仲間たちとの穏やかな日常を描いたイラストが配置されており、傘をさすたびに楽しい気分を味わえます。

内側からは鮮やかなイラストを楽しめる構造です。

親骨は約55cmのサイズを確保しており、日差しや雨からしっかりと身を守ります 。

折りたたみ式のため、バッグに収納して持ち歩く際にも便利。

専用の収納袋も付属されているほか、持ち手は握りやすいJ字型を採用。

機能性とデザイン性を両立させた、自分用としてはもちろん、贈り物としても最適な一本です。

内側に「クラシックプー」の温かみのあるアートが両面印刷で表現された、日差しも雨もしっかり防ぐ55cmサイズの晴雨兼用折りたたみ傘。

スケーターより発売される、ディズニー「クラシックプー」デザイン「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」の紹介でした☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 内側に広がるディズニー「クラシックプー」の優しい世界！スケーター『くまのプーさん』晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm appeared first on Dtimes.