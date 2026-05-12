精肉店直営、先着10社・6月末まで半額！ 無限ミートケータリング「全プラン半額キャンペーン」

記事ポイント 大阪市内出張のローストビーフ食べ放題ケータリング「無限ミートケータリング」が、HPリニューアルを記念して全プラン半額キャンペーンを実施中先着10社限定・2026年6月末までの申し込み分が対象で、3,000円（税込）のライトコースが1,500円から利用できます機材搬入・設営・配膳・撤収まですべてスタッフが対応し、幹事の手間ゼロで本格ケータリングが実現します 大阪市内出張のローストビーフ食べ放題ケータリング「無限ミートケータリング」が、HPリニューアルを記念して全プラン半額キャンペーンを実施中先着10社限定・2026年6月末までの申し込み分が対象で、3,000円（税込）のライトコースが1,500円から利用できます機材搬入・設営・配膳・撤収まですべてスタッフが対応し、幹事の手間ゼロで本格ケータリングが実現します

社内の懇親会やキックオフイベントを盛り上げたいと思いながら、コストや準備の手間に悩む幹事の方に注目の情報です。

大阪市を拠点に出張ケータリングを展開するいつもファンキーなが、公式ウェブサイトの全面リニューアルを機に、先着10社限定の大型割引キャンペーンを始めます。

ローストビーフ食べ放題・飲み放題が税込3,000円からというリーズナブルな価格帯が、さらに半額で体験できます。

無限ミートケータリング「全プラン半額キャンペーン」





サービス名：無限ミートケータリング運営：いつもファンキーな有限会社キャンペーン期間：2026年5月12日（火）〜6月末お申し込み分までキャンペーン内容：全プランの料理代金を50％OFF（半額）で提供対象：先着10組（10法人・団体）限定申し込み：5月12日（火）10:00以降、公式ウェブサイトの問い合わせフォームより受付対応エリア：大阪市内を中心とした出張可能エリア・10名以上から対応

いつもファンキーなが運営する「無限ミートケータリング」は、精肉店直営ならではの仕入れルートを活かし、希少部位ハラミや薄切りローストビーフの山盛りを専門店クオリティで届ける出張ケータリングサービスです。

2026年5月12日の公式ウェブサイト全面リニューアルを記念し、通常3,000円（税込）から4,000円（税込）のコース料金を一律50%OFFで提供する「全プラン半額キャンペーン」を開始します。

キャンペーンは先着10社限定で、2026年6月末までの申し込み分が対象です。

ライトコースなら通常3,000円（税込）が1,500円（税込）、プレミアムプランは通常4,000円（税込）が2,000円（税込）で利用できます。

新年度の社内行事やキックオフを、通常の半額でワンランク上の食卓に変えられる機会です。

3つのコースと飲み放題オプション





新サイトのライトプランページには、薄くスライスされたローストビーフが皿いっぱいに積み重なった写真が掲載されており、食べ放題の豊富さが一目で伝わります。

各コースの品数・価格・飲み放題オプションがひとつの画面で確認できるよう、リニューアルされたサイトは幹事がプランを選びやすい構成になっています。

料理コースは3段階で、どのプランにもローストビーフ食べ放題が含まれます。

ライトコースは全9品・税込3,000円で、チョレギサラダ・ポテトサラダ・特製タコちまき・具だくさんフリッタータ・有名ベーカリーのパン祭り・鶏の竜田揚げ・牛バラ炒め〜包み野菜〜・3種のスイーツにローストビーフ食べ放題が加わります。

スタンダードプランは全10品・税込3,500円で、豚バラ肉のトロトロチャーシューや明太子ポテトサラダ、生ハムとクリームチーズのピンチョスが追加されます。

プレミアムプランは全11品・税込4,000円で、スモークサーモンのカルパッチョ・本格中華のエビチリソース・かに爪フライ〜トマトソース〜・鰆の西京焼きといった海鮮・魚介料理が一皿ずつ加わる特別構成です。

各コースには飲み放題を3段階で追加できます。

ソフトドリンク飲み放題が1人あたり300円（税込）、ノンアルコール飲み放題（ソフトドリンク込み）が500円（税込）、アルコール飲み放題（ノンアルコール・ソフトドリンク込み）が1,000円（税込）です。

プレミアムプランにアルコール飲み放題をつけても、1人あたり5,000円（税込）に収まる計算です。

幹事ゼロ負担の出張サービスと精肉店直営の品質





テーブルに並んだ料理と参加者が歓談するケータリング会場の様子は、オフィスや会議室が本格的なパーティー空間に変わることを示しています。

機材搬入から会場設営・配膳・撤収・片付けまでをスタッフが一括で担当するため、幹事は会場となるスペースを用意するだけで当日も参加者と一緒に楽しめます。

温製メニューはチェーフィング（保温機材）で提供されるため、鶏の竜田揚げや豚バラ肉のトロトロチャーシューなど火を通した料理もアツアツの状態で口に運べます。

精肉店直営による中間マージンのカットが低単価を支えており、希少部位ハラミを含む上質な肉を驚きのコストパフォーマンスで用意しています。

オフィス・貸し会議室・大学のラウンジなど、大阪市内を中心に10名以上の規模に柔軟に対応します。

歓送迎会・謝恩会・大学の打ち上げなど幅広いシーンで活用でき、精肉店直営の品質と幹事ゼロ負担の運営体制が両立している点が「無限ミートケータリング」ならではの強みです。

先着10社限定の半額キャンペーンは2026年6月末の申し込みまでが対象で、5月12日10:00以降に公式ウェブサイトの問い合わせフォームから申し込めます。

いつもファンキーなの「無限ミートケータリング」の紹介でした。

よくある質問

Q. 半額キャンペーンは飲み放題オプションも割引対象になりますか。

A. 半額キャンペーンの割引対象は料理代金のみです。

飲み放題オプション（ソフトドリンク300円・ノンアルコール500円・アルコール1,000円、いずれも税込・1名あたり）は通常価格での追加となります。

Q. 大阪市外からの申し込みは可能ですか。

A. 対応エリアは大阪市内を中心とした出張可能エリアです。

市外の対応可否については、公式ウェブサイトの問い合わせフォームから確認できます。

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