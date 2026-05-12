“まことお兄さん”福尾誠、“娘”に逆上がり指導 メガネ姿のパパ役に「やばい…！」「素敵すぎます」
『おかあさんといっしょ』12代目「体操のお兄さん」を務めた“誠お兄さん”こと福尾誠が、12日までに自身のインスタグラムを更新。メガネ姿のイメチェンショットを公開した。
【動画】“娘”と一緒に逆上がり、パパ役の福尾誠（CMより）
コメントで「お知らせです」「ポカリスエット 新WEBCM「汗をほめよう」篇に出演させていただいております！」などと報告。鉄棒の逆上がりを娘に教える父親を演じており、「今まさに、逆上がりの練習を頑張っているおともだちもきっと多いと思います。CMを観て、『練習を頑張ろう！』と思った皆さんに誠お兄さんからアドバイス！大切なのは“からだを鉄棒から離さない”こと！腕を伸ばさずからだを鉄棒に引きつけて、勢いよく蹴り上げることが大切とのことでした」と呼びかけ、「『沢山練習すると、手が痛くなることもあるので、無理せずに自分のペースで少しずつ！』とメッセージを預かっています」と伝えた。
CMでは、娘に優しく逆上がりを教える様子や、自宅で洗濯ものをたたむ姿など、優しい父親をイメージしたシーンが描かれている。4枚の撮影時のオフショットを公開した。
この投稿に「相変わらずかっこいいですね」「パパ役の誠さんすごく素敵でしたー！！」「一緒に練習する姿、洗濯を畳む姿、鉄棒の梱包を片付ける姿…どれもとっても素敵でした」「パパ役のまことお兄さん素敵すぎます…！！！！やばい…！」「こんなパパいたら幸せすぎるー！！！」「まことさんのメガネ姿はおかいつ以外だとお初です」「メガネお似合いですね」など、好印象の声が続々と寄せられた。
【動画】“娘”と一緒に逆上がり、パパ役の福尾誠（CMより）
コメントで「お知らせです」「ポカリスエット 新WEBCM「汗をほめよう」篇に出演させていただいております！」などと報告。鉄棒の逆上がりを娘に教える父親を演じており、「今まさに、逆上がりの練習を頑張っているおともだちもきっと多いと思います。CMを観て、『練習を頑張ろう！』と思った皆さんに誠お兄さんからアドバイス！大切なのは“からだを鉄棒から離さない”こと！腕を伸ばさずからだを鉄棒に引きつけて、勢いよく蹴り上げることが大切とのことでした」と呼びかけ、「『沢山練習すると、手が痛くなることもあるので、無理せずに自分のペースで少しずつ！』とメッセージを預かっています」と伝えた。
この投稿に「相変わらずかっこいいですね」「パパ役の誠さんすごく素敵でしたー！！」「一緒に練習する姿、洗濯を畳む姿、鉄棒の梱包を片付ける姿…どれもとっても素敵でした」「パパ役のまことお兄さん素敵すぎます…！！！！やばい…！」「こんなパパいたら幸せすぎるー！！！」「まことさんのメガネ姿はおかいつ以外だとお初です」「メガネお似合いですね」など、好印象の声が続々と寄せられた。