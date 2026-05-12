2026年5月31日。いよいよ、嵐が活動を終了する日が迫ってきました。

【現地写真】5人のメンバーカラーや、有名曲の歌詞を連想させる言葉など福岡は嵐一色に。ついにはマクドナルドの中にまで…

北海道で始まったツアーも1度目の東京、そして名古屋の公演がすでに終わり、4月24〜26日に嵐はみずほPayPayドーム福岡（以下PayPayドーム）での公演に臨みました。

私が参加した4月26日は福岡公演の最終日で、それは“5人が嵐として福岡にいる”最後の日を意味していました。その日、現地で何が起きていたのか。記念すべき日に街をあげて嵐とそのファンを受け止めてくれた地元の人々、現地に駆けつけたファンの声をルポします。



ついにラストツアーを迎えた嵐。活動休止まであと1カ月を切っている

マクドナルドのカウンターに響く「レコード、更新しました！」

4月26日、PayPayドーム最寄りのマクドナルドでの出来事です。

12時45分ごろ、カウンターの中から「レコード、更新しました！」の声が響くと、途切れないお客さんの注文を受けるのに殺気だっていた店員さんたちは、手を叩いて歓声を上げました。

これまでも数々の巨大なイベントが行われてきたはずのドーム最寄り店のレコードが“嵐特需”で塗り替えられたことに、店内は誇らしげな活気に満ちていました。

私が席に着くと、スタッフが色分けした付箋をテーブルに貼りに来ました。

「おそれいります、ライブに参加されるみなさまにご利用いただけますよう、30分ほどでお席をお譲りくださいませ」

時間になると退出を促す呼びかけがあり、ライブ前に腹ごしらえしたいファンたちは小気味よく入れ替わっていきます。

私の向かいの席には60〜70代とおぼしき女性と、その娘らしき30代くらいの姉妹がいて、嵐のペンライトを操作していました。

声をかけると姉妹の姉・静さん（仮名）が「今日は嵐とのデートに母を送り出しに来たんです」と笑いました。

「母はデビュー当時からずっと嵐が好きでした。もちろん私たちも応援してたんですけど、自分たちはしだいに後輩アイドルに目が行ったり、母ほど熱量を保てないときもあったんです。母も高齢で脚が悪くなったこともあり、チケットもなかなか当たらないのでライブに行けない状況が続いていました。

なので嵐が活動を休止したときに私と妹は『またライブが決まったら入会すればいい』と一度ファンクラブを退会してしまったんです」

しかし今回のラストツアーのチケットは、“活動休止中もファンクラブを継続してくれた人”のみに販売されました。静さん姉妹のお母様だけは活動休止中もファンクラブを離れなかったため申し込みができたそうです。

「最寄りの東京ドーム公演を希望したんですが落選して福岡公演になり、母は『ひとりでも絶対行く！』と息巻いていましたが、杖をつきながら遠い会場に行かせるのは心配で……妹と相談して母の嵐活を見届けることにしました。今日は雨で足元もすべりやすいから、ついてきて本当によかったです。それに、自分と妹は入れないけれど、グッズも買えたし、嵐と同じ場所に来られたので嬉しいです。

母を入場させたら、母の代わりにコンサートオブジェの写真を撮っておいてあげようと思っています。なんだか、娘の恋を見守る親の気分ですよ（笑）」

お母様は照れくさそうに笑って、手にした杖を見せてくれました。

「これね、娘たちがやってくれたんです」

二宮和也さんのカラー・黄色のラインストーンで飾られた杖はその手にしっかりと握られ、美しくきらめいていました。

東京ドーム落選を「ファンとして徳が足りなかった」と言われたが…

開演の1時間ほど前。PayPayドームに入場後、座席を探していると私の席に知らない女性たちが座っていました。

チケットを見せながら声をかけると、洋子さんと里佳さん（共に仮名）は、「やだもう！ 老眼でよく見えなくて……ごめんなさいね」と席を立ちました。彼女たちのチケットを見ると、私の席より20列も前でした。

「わぁ！ すごい前！ やっぱり福岡でよかったじゃない」

「同じ列でも、東京ドームじゃここまで近くないよね。こっちでよかった！ やっと消化できた」

はしゃぐおふたりでしたが、実は「東京ドームの最終公演を当てられなかったのは、ファンとして徳が足りなかったのかも」と悩んでいたそうです。

「私はデビュー前から相葉雅紀さんのファンで、一緒に来た里佳さんは『ごくせん』から松本潤さんを応援しています。2人とも東京住まいですしなんとしても最終の東京ドーム公演に入りたい！ と思っていたんですが……倍率がすごいでしょうし、東京に絞って一度も会えずに終わってしまったら辛いな、と思って第3希望を福岡にしたらこちらが当たったんです」（洋子さん）

少し悔しそうな洋子さんをなだめて、里佳さんが言いました。

「最後にナマの嵐に会えるだけでありがたいじゃない、と思ったんですが、口の悪い職場仲間に『徳が足りなかったんじゃない？』なんてからかわれたのが地味に効いてきて。洋子さんと2人、なんで東京公演に絞らなかったんだろうなんてウジウジしてたんですけど、会場に入ったらそんな気持ちも吹き飛びました。PayPayドームのスタンド下段席は東京ドームより近く感じるし、嵐に会えるならどこだって最高ですよね」

PayPayドームのライブでの収容人数は最大で約52000人、東京ドームでは約55000人なので、PayPayドームのほうが気持ち小さめです。

当たった座席の場所にもよりますが、より近くに嵐を感じられたのかもしれません。

「それに……」と洋子さんが微笑んで言いました。

「考えてみれば、私たちは今日嵐に会えて、最終公演にも配信で参加できる。ラストツアーを2回楽しめるんですよ。最終公演をナマで観られるのはもちろんうらやましいけど、2回嵐に会えるのもだいぶよくないですか？」

そう笑って、2人は前方の本人たちの席へ向かっていきました。

この日は子どもを夫に任せてライブに参加した女性も

やがて福岡最終公演の幕が上がり、どの一瞬も少しのにごりもなく“嵐”な彼らの勇姿をこの目に焼き付けました。

感動さめやらぬ帰り道、PayPayドームの最寄り・唐人町駅ではライブに参加した妻と合流する父子を見かけました。

大野智さんのうちわを手に、「今日は（子どもを）見ててくれてありがとう。大ちゃんにもありがとうって言えたよ」と駆け寄る女性と、「よかったね」と迎える男性の姿に胸が温かくなりました。

翌4月27日。福岡空港のおみやげ売り場は嵐のメンバーカラーで彩られ、“感謝買い”に勤しむファンでにぎわっていました。

嵐やそのファンへの思いを綴ったポップはどれも手が込んでいて、「嵐のツアー帰りにおみやげを買うのも、今日で最後だ」と思うと財布の紐もゆるみます。

私をファンと見た店員さんが、「この明太子、MCで櫻井くんが話したものですよ！ いかがです!?」と声をかけてきました。

「けっこう、売れますか？」と訊くと、店員さんは顔をほころばせて言いました。

「売れますよ！ いろんな方のファンが福岡にいらっしゃいますが、嵐ファンのみなさんはすごく気前がいいんです。たくさん、買ってくださいます」

このショップの店先にも、凝った看板やメンバーの名前を織り込んだ嵐ポエムが掲示されていました。

「嵐のライブは最後でしょうけど、また聖地巡礼とか、福岡に遊びにいらしてください」

明太子の包みを手渡しながら、店員さんが微笑んでくれました。

最終公演のMCで櫻井さん、大野さんが語ったこと

福岡最終公演のMCで櫻井翔さんは「僕らが活動を休止している間も、みなさんがツアーバッグなどを使っている姿を見かけました。今ライブはやっていないのに……と思ったけれど、もう（嵐のグッズは）みなさんの日常に溶け込んでいるんだと思った」とお話をされていました。会場のファンは、誰もがうんうんとうなずきながら彼の言葉に耳を傾けていました。

また、活動休止中にメンバーがどう過ごしていたかに触れた動画で大野さんは「目覚ましをかけずに寝たかった」「昼間からお酒を飲んだり、炭水化物を食べたかった」と語っており、彼が抱えてきたものの重さを推察して場内では静かにすすり上げる音が聞こえました。

本当に、よくやってくれた嵐。

これまで嵐がもたらしてくれたさまざまなものは、活動が終わるかどうかに関係なく、ずっと私たちの暮らしに息づいていくのでしょう。

福岡公演は終わり、残るは大阪公演と、ツアーファイナルの東京公演のみ。5月31日の最終公演はファンクラブ会員はもちろん、一般の方にも配信で公開されることになりました。

ファンクラブ会員には、公演中に放たれる銀テープが後日送られるとの発表もされており、その気遣いにファンファーストの神髄を見ました。

26年にわたって活動し、誰ひとり欠けることなくフィナーレを迎えられるのは一流のみに許された美しい幕引きです。もう間近に迫った運命の日。そのときは、声をかぎりに嵐の名を叫びたいと思います。

（みきーる）