お笑いコンビ、チョコレートプラネットの松尾駿（43）が、パーソナリティーを務める11日深夜放送のニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（深夜1時）に出演。自身の“特技”について語った。

オープニングで、街で見かけた芸能人についてトーク。相方の長田庄平が「よく（芸能人を）見るとか言うやん？」と投げかけると、松尾は「そう。今日も見た」と告白。「これは確信は持てないけど、多分橋本環奈ちゃん。ハシカンっぽい人を見た。確信は持てない」と語った。

また「この間歩いてて、え？と思ったのがりくりゅう」と報告。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来さん、木原龍一さんを街で発見し「え！？と思って。身長差がりくりゅうなの」と振り返った。

さらに「僕言っておきますけど、芸能人を見つける能力が半端じゃないです」と自負。長田が笑いながら「ホント見つけるのすごいよな。自由が丘で誰見たんだっけ？」と話題を向けると、松尾は「斉藤和義さん」。続けて「自分でもすごいなと思ったのは、タクシーで青山通りを走ってる時に、俺らはタクシーで走ってるんです。普通に道を歩いてるモンパチ（MONGOL800）のボーカルの人を見つけたことがある。キヨサクさん」と語った。

さらに長田が「あと渋谷の駐車場で出てきたのは誰だっけ？」と尋ねると、松尾は「スラムダンクの井上先生」と回想。長田は「すごいよ。井上雄彦。駐車場から車で出てきた井上雄彦はなかなか見つけられへん」と驚きっぱなしだった。