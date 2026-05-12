関西電力元役員らによる金品受領問題で、関電が旧経営陣６人に約１９億２７００万円の損害賠償を求めた訴訟で、被告の一人、八木誠前会長の尋問が１１日、大阪地裁であった。

八木氏は、福井県高浜町の元助役から受け取った金品を取締役会に報告しなかった理由について、「違法性はないと認識していたため」と述べた。

関電の第三者委員会の調査報告書によると、旧経営陣を含む歴代役員ら８３人は１９８０年代以降、高浜原子力発電所がある高浜町の元助役・森山栄治氏（死去）から約３億７０００万円相当の金品を受領。関電は森山氏の関連企業に原発関係の工事発注を繰り返した。

１１日の八木氏の証言によると、２００１年以降、常務取締役になった際などに、森山氏から計６０万円分の商品券を贈られた。商品券は「昇進祝い」の名目で、返還を申し出ても拒否されたため、すぐに同額相当の香炉や食器を購入して森山氏に渡したという。

０７年以降は、自宅を訪ねてきた森山氏から、手土産として風呂敷に包まれた金貨や金杯を手渡された。返そうとすると、「関電との付き合いもこれまでだ」と激高され、「苦渋の決断」で自宅に保管していたという。

八木氏は、原告代理人から会社で保管しなかった理由を問われ、「会社の帳簿に記載するかなど、会計上の問題が生じると思った」と説明。松阿弥隆裁判長から「問題がないと考えていたのであれば、取締役会に報告すればよかったのでは」と尋ねられると、「社内調査でも違法性はないと判断されているが、正しく伝わらない場合もあると思った」と述べた。

この日は、八木氏と同様に森山氏から金品を受け取っていた被告の元取締役・白井良平氏も出廷。「一般的には見返りや便宜を期待しているのだろうと想定し、細心の注意を払ってきた」と発言。森山氏の関連企業への工事発注については、「社内ルールに従って適切に行われていた」と語った。