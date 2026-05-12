BTSのJung Kook（ジョングク＝28）が、米ビルボード・グローバルチャートで、新記録を更新した。23年7月にリリースした初のソロデジタルシングル「Seven」が、9日付の「グローバル（米国除く）」で116位にランクし、アジアソロ歌手初の146週連続チャートインした。また最長期ランク入りとなった。

同曲は発表当時、ビルボード・メインシングル「ホット100」チャートで1位デビューし、15週間ランクインしていた。

韓国メディアのスターニュースは12日「Sevenは『2023グローバルサマーソング』で1位、『2024インターナショナルパワープレーヤーズ』では、米国を除く全世界約200の国と地域で最も人気のある楽曲として1位に選ばれている。Spotifyのメインチャート『週間トップソング・グローバル』に、アジアのソロ歌手として史上初かつ最長期間である147週連続でランクインし、29億2000万回のストリーミングを突破した」と報じた。

特にベトナムで高い人気を維持している。ビルボード・ベトナム「ホット100」（4月21〜27日）で1位だった。