6速MT専用モデルに販売店も注目

光岡自動車（以下、光岡）は2026年4月23日、「M55 RS」を発表しました。創業55周年を記念した「M55」シリーズの第3弾で、6速MT専用の特別モデルとして設定されています。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

光岡が手がける「M55」シリーズは、創業55周年を記念して誕生したモデル。1970年代の空気感や当時の夢・希望を現代に再解釈し、「ワクワクするクルマ造り」を体現しています。

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「M55 Zero Edition」「M55 1st Edition」に続く今回のM55 RSは、シリーズの中でも走りに重点を置いた仕様となっています。

往年のクルマファンからは「自らの手で操るマニュアル車が欲しい」という声が寄せられており、2024年11月に100台限定で発売された「M55 Zero Edition」以来となる6速MT専用モデルが実現しました。2026年の生産予定台数は55台です。

ボディサイズは全長4735mm×全幅1805mm×全高1410mmと、日常走行でも扱いやすいサイズ感です。

エクステリアにはRS専用のフロントエンブレムとリヤエンブレムを装着。クラシックなデザインを基調としつつ、スポーティな要素を加えた外観が特徴です。

ボディカラーはRS専用の2色を設定。洗練された印象の「ショアブルーメタリック」と、精悍でスポーティな「ナルドグレー」が用意されました。

インテリアには、RSロゴ刺繍入りの専用レザーシートを採用。クラシックな雰囲気とスポーティさを兼ね備えた、特別感のあるコックピットに仕上げられています。

パワートレインには1.5リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載し、6速MTを組み合わせました。最高出力は182PSを発揮し、駆動方式はFFです。

価格（税込）は888万8000円と案内されています。

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M55 RSは現在、先着順で案内が進められているといいます。光岡販売店の担当者は次のように話します。

「発売直後から多数のお問い合わせをいただいており、検討されている方も多いです。

まだ発表されたばかりのため販売はゆるやかなスタートですが、いつ完売になるかは現時点では分からない状況です」

また、過去に発売したM55 Zero Editionでは、抽選販売を実施し、予定を大幅に前倒しするほど申し込みが集中したといいます。

生産については「6月から順次スタートし、来年3月までに55台のお届けを予定しています。基本的には生産月の翌月に納車となり、例えば6月生産分は7月のお届けを想定しています」と説明しています。

6速MTならではの操る楽しさを追求したM55 RS。今後の販売動向が注目されます。