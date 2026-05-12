11日夕方、大分市の市道で、自転車に乗っていた男子高校生が車にはねられ、軽傷を負いました。車はそのまま現場から逃走していましたが、警察は12日未明、市内に住む60歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。

【写真を見る】自転車の男子高校生をはねて逃走 ひき逃げ容疑で60歳男を逮捕 容疑を一部否認 大分

逮捕されたのは、大分市木上台の会社員・安部信次容疑者（60）です。

安部容疑者は11日午後4時すぎ、大分市大津町の市道で軽乗用車を運転中、自転車 に乗っていた男子高校生（15）をはね、そのまま逃走した疑いが持たれています。

この事故で男子高校生は打撲などの軽いけがをしました。

警察が現場周辺の防犯カメラの映像などから逃げた車を特定。12日午前2時半ごろ、安部容疑者を逮捕しました。

現場は信号機のない横断歩道で、当時、男子高校生は下校中で、一緒にいた友人が「友達がはねられた」と110番通報したということです。

警察によりますと、安部容疑者は事故を起こした事実については認めているものの、自転車とぶつかったことは認めておらず、容疑を一部否認しています。

警察は、当時の状況や逃走した動機について詳しく調べています。