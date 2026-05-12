食事一人前当たりのたんぱく質量は手のひらのサイズで量れる！？

自分に必要なたんぱく質は手のひらのサイズで量れる！

たんぱく質は手のひらのサイズで量れる

一日に必要なたんぱく質は標準で５０～６０g、多い人で９０g程度になります。１食にすると２０～３０g。この必要量を満たすには、どんな食品にどれくらいのたんぱく質が含まれているかを知っておく必要があるでしょう。とはいえ、食事のたびに食べ物すべてのたんぱく質量を計算することは不可能でしょう。

そこで把握しておきたいのが、食品１人分の分量と、そこに含まれるたんぱく質の量です。この数値をざっくりとでも頭に入れておくことで、たんぱく質が足りているかどうか、献立を考える際の目安にすることができるのです。

例えば、鶏卵１個、コップ１杯（２００ml）の牛乳、小鉢一皿（１００g）の豆腐には、それぞれ６～７g、ひれステーキ一枚（１００g）では、約２０gのたんぱく質が含まれています。

このように、普段よく食べる食材については、一人前あたりのたんぱく質量をあらかじめ頭に入れておくと便利でしょう。一方で、調理されたりカットされている肉や魚の場合に基準になるのが、自分の手のひら。トータルで手のひらと同じサイズになるのであれば重量は約１００g、含まれるたんぱく質は約２０gと推測できます。

必要なたんぱく質が摂れているかどうかを大まかにでも把握し、足りない場合は適宜補う習慣をつけることが大切です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡