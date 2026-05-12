OPENREC.tvは、7月1日にmellow-fan(メローファン)という新サービスにリニューアルする。無料配信のみの配信機能を終了し、ファンコミュニティを中心に据えた設計へと変更する。

新サービスは「心地よい空間をファンとみんなで創っていく」をコンセプトとし、「クリエイターとファンの皆様が、穏やかで(mellowな)深い繋がりを感じられる場所」を目指す。「(OPENREC.tvは)高機能な配信ツールである以上に、日々のコミュニティ内での交流を通じた応援体験、またイベント開催、グッズ起案など、様々なコミュニティの盛り上がりを日々実感しています。そうしたコミュニティの熱量が長く、心地よく続いていくための“最高の土壌”を創ることに全力を注ぐ」という。

リニューアルの理由として、配信プラットフォームが増加する中で、「無料配信を軸とする当サービスのあり方は、必ずしもすべての活動者にとって最適な選択肢ではなくなっている」と説明。「無料・オープンな配信環境は、視聴者の裾野を広げる一方で、心ない書き込みや無秩序な視聴者行動にクリエイターが晒されやすいという側面もある」とし、クリエイターから寄せられる「安心して活動できる場所が欲しい」という声に応え、mellow-fanでは、ファンコミュニティを中心に据えた設計へと転換するという。

具体的には、オフィシャル配信者のサブスクは継続するが、一般配信者のチャンネルサブスクは自動更新を停止。一般配信者および、サブスク未開設のオフィシャル配信者チャンネルのアーカイブについては、2026年7月1日以降視聴できなくなる。サブスク開設済みのオフィシャル配信者のアーカイブは、引き続き視聴可能。アーカイブは、サブスクメンバー限定での公開に移行。一般配信者の、無料配信のみの配信機能は提供を終了する。

なお、これまでに保有されているOPENRECポイントは、mellow-fan移行後も利用可能。収益管理やクリエイター支援の仕組みである「OPENREC Creators Program」や、クリエイターへの応援をカタチにする「エール」「ファンレター」機能も継続する。

そして、mellow-fanにおいて「クリエイターとファンがより深くつながるための新機能」とし、来場イベントのチケット購入もサービス内でシームレスに購入出来るようになる「イベントチケット販売機能」、クリエイターとファンが1対1で直接話せる「1on1ビデオ通話機能」、チャンネルメンバー限定のクローズドなコミュニティ空間を内製化し、よりクリエイター、そしてファン同士で深く交流できる場を提供する「クローズドコミュニティ機能」も追加予定。

クリエイターのオリジナルグッズ販売機能、およびファン一人ひとりに発行される会員証の配送機能。配信や活動を、振り返りやすい形で自動的に編集し公開するダイジェスト機能なども、7月のリニューアル以降、順次提供していく。