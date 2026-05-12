イビデンが利食いこなし新高値、ＡＩ向け高機能ＩＣパッケージ基板の成長性を改めて評価◇

イビデン<4062.T>は上場来高値を更新。朝方の利食いをこなす形で底堅さを発揮している。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比２０．１％増の５０００億円、営業利益は同４５．１％増の９００億円、最終利益は同９．０％減の５８０億円を見込む。また、前期の期末配当に関して従来の予想から５円増額したうえで、今期の年間配当予想は３５円（前期の年間配当は株式分割後ベースで３０円）とした。ＡＩ半導体関連での主力製品の成長性が改めて意識される形となり、下落一服後に待機資金がすかさず流入した。



生成ＡＩ用サーバー向けの需要が引き続き好調に推移するなか、高機能ＩＣパッケージ基板全体の成長を見込む。２６年３月期の売上高は前の期比１２．７％増の４１６２億１００万円、最終利益は同８９．０％増の６３７億１３００万円だった。保有していた豊田自動織機<6201.T>株について、ＴＯＢ（株式公開買い付け）に応募したことで特別利益が発生。遊休資産やイビデンフィリピンの固定資産に関する減損損失を補う形で大幅な最終増益となった。



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出所：MINKABU PRESS